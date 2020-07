Prezzi case a Bologna: la mappa zona per zona

A Bologna il mercato immobiliare è un settore in continua evoluzione, e chi vuole acquistare casa deve conoscere bene quartieri, prezzi, pro e contro di ogni quartiere, per capire se la collocazione dell'abitazione dei propri sogni è quella giusta. Non solo, è importante capire le quotazioni a metro quadro. Secondo una ricerca del portale Immobiliare.it, a Bologna a giugno 2020 per gli immobili residenziali in vendita sono stati richiesti in media 2.966 euro al metro quadro, con un aumento del 5,73% rispetto a Giugno 2019 (2.806 euro al m²).

Il mese in cui è stato richiesto il prezzo più basso è stato Maggio 2016: per un immobile in vendita sono stati richiesti in media € 2.570 al metro quadro.