Sportello Unico per l'Edilizia: tutte le informazioni utili

In città, per qualsiasi informazione in materia di edilizia, è possibile rivolgersi allo Sportello Unico per l'Edilizia, che svolge varie funzioni, tra le quali:

erogare informazioni in materia urbanistico-edilizia (generica, sull’iter dei procedimenti, nonché specialistica ai professionisti, tramite il servizio erogato da parte dei tecnici di Edilizia e di Urbanistica);

acquisire, controllandone la completezza, le denunce d'inizio attività (DIA) e le domande di titoli abilitativi e di altre istanze in materia edilizia, con relativa gestione dei rapporti con gli utenti;

gestire gli archivi cartacei ed informatizzati, anche tramite coordinamento e controllo del contratto di servizio per la gestione di parte degli archivi;

ricercare pratiche in materia edilizia e urbanistica;

curare l'accesso agli atti ed il rapporto con i clienti interni o esterni in relazione alle suddette attività.

Informazioni e appuntamenti

Come riportato sul sito ufficiale del Comune di Bologna, per fissare un appuntamento con i tecnici per informazioni o presentazione di pratiche occorre utilizzare il servizio Scrivania del Professionista. Per informazioni amministrative e di carattere generale è possibile accedere agli sportelli amministrativi negli orari di apertura, o contattare telefonicamente lo Sportello Unico per l'Edilizia oppure online attraverso il servizio Scrivici.

Dove si trova l'uffiicio / Contatti

Indirizzo: Piazza Liber Paradisus 10, Bologna, torre A - piano 4.

Orario: lunedì, mercoledì e giovedì dalle 8.30 alle 13 (il numeratore cessa di erogare i biglietti d'attesa alle 12.30) - giovedì anche dalle 15 alle 16.30 - chiuso martedì, venerdì, sabato, domenica e festivi.

Telefono: 051 2193270 (da lunedì a venerdì, ore 8.30 - 12.30).

Fax: 051 2193534

