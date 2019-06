Cascate del Dardagna: spettacolo della natura nell'Appennino bolognese

Non tutti conoscono le Cascate del Dardagna nell'Appennino Bolognese: salti d'acqua naturali in mezzo all'appennino. Dove? Nel Parco del Corno alle Scale, nel territorio di Lizzano in Belvedere.

Il percorso

Nel Parco sono tantissimi i sentieri da poter percorrere, e il Parco dispone anche di alcune guide, pronti ad accompagnarvi nel caso in cui non siate 'esperti'. Il consiglio infatti, è sempre quello di affidarvi a chi conosce il territorio e puà portarvi alla scoperta delle bellezze in piena sicurezza.

Per vedere le cascate, in tanti partono dal centro visita a Pian d'Ivo (1190 metri), passando per 'Case Pasquali', scendendo poi attraverso il bosco al Dardagna, risalendo il corso fino a incontrare la serie di salti che il torrente compie sotto la faggeta. Qui domina l'acqua, ed è possibile ammirare come la natura si sia sviluppata, creando uno spettacolo unico.

Poi un sentiero un pò ripido, ma dotato anche di staccionate in alcuni punti e di protezione, consente di salire fianco alle cascate. Una strada forestale torna indietro, e per chi avesse ancora voglia di scoprire il territorio, al termime dell'itinerario è possibile visitare anche il santuario della Madonna dell'Acero.

Contatti e informazioni

E' possibile contattare lo Iat di Lizzano in Belvedere: tel 0534/51052 o 0534/53159

Inviare una mail: iat.vidiciatico@comune.lizzano.bo.it o iat.lizzano@comune.lizzano.bo.it

Visitare il sito del Parco: http://www.parcocornoallescale.it/