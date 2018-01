Castel del Rio, viaggio nel borgo abbandonato di Castiglioncello - Video

I bolognesi lo conosco bene, soprattutto nei primi caldi di inizio giugno. Si tratta del piccolo borgo abbandonato di Castiglioncello, agli estremi del comune di Castel del Rio, nell'imolese.

Tecnicamente il borgo è in Toscana, nel comune di Firenzuola, e fu per secoli un paese di confine, dove le merci dovevano passare la dogana tra i possedimenti del Granducato e i territori dell'imolese, controllati dalo Stato della Chiesa. A partire dalla fine del secolo scorso però, la difficoltà dei collegamenti di questo paese arrampicato un un costone della Val Santerno e alcune dispute doganali fecero venire meno l'importanza del borgo, tagliato fuori da nuove strade in costruzione a est del fiume Santerno, che ora caratterizzano la Sp 610 Montanara Imolese. Complice la ricostruzione e lo spostamento nelle città il borgo venne abbadonato a partire dagli anni '60.

Ora della storia del paesino rimangono solo ruderi, il borgo storico giace nel più completo abbandono e nell'incuria, ma i più curiosi ogni tanto si avventurano tra le sue rovine, dove il tempo sembra essersi fermato. Ecco una piccola ripresa dall'alto di Castiglioncello, contornato dal greto del fiume Santerno e arricchito dall'affascinante getto della cascata del rio De' Briganti.

(Si ringrazia per il video Davide Bacchetti)

Gallery