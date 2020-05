Coronavirus, fase 2 : chi sono i 'congiunti' che si possono incontrare?

Dal 4 maggio 2020 ha avvio la 'fase 2' , attraverso la quale punta si punta a uscire lentamente dal lockdown causato dal diffondersi del Coronavirus, mantenendo però, alta la guardia. Nei giorni scorsi è uscito il nuovo decreto del Governo con le linee guida per la 'nuova fase', e tra le domande più frequenti quelle sui 'congiunti': chi sono i congiunti che si possono incontrare ? Fino a che grado di paratela si può parlare di congiunti? Ricordando che i congiunti si possono incontrare solo se risiedono nella vostra stessa regione, vediamo insieme cosa spiega il Governo a riguardo:

Chi sono i congiunti con cui è consentito incontrarsi, secondo l’articolo 1, comma 1, lettera a), del Dpcm del 26 aprile 2020?

L’ambito cui può riferirsi la dizione “congiunti” può indirettamente ricavarsi, sistematicamente, dalle norme sulla parentela e affinità, nonché dalla giurisprudenza in tema di responsabilità civile.

Alla luce di questi riferimenti, deve ritenersi che i “congiunti” cui fa riferimento il DPCM ricomprendano:

i coniugi

i partner conviventi

i partner delle unioni civili

le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo, nonché i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro)

gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Posso spostarmi per far visita a qualcuno?

Sono consentiti gli spostamenti per incontrare esclusivamente i propri congiunti, che devono considerarsi tra gli spostamenti giustificati per necessità. E' comunque fortemente raccomandato limitare al massimo gli incontri con persone non conviventi, poiché questo aumenta il rischio di contagio.

In occasione di questi incontri devono essere rispettati: il divieto di assembramento, il distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di usare le mascherine per la protezione delle vie respiratorie.