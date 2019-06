Cinema in estate: ecco dove guardare film all'aperto

Tantissimi gli eventi in programma per chi resta in città anche d'estate: tra concerti e mostre, ma anche spazi alle serate dedicate al cinema. E' infatti possibile vedere anche film all'aperto su maxi schermi. Pellicole di ogni genere, dalle più nuove a quelle storiche, con qualche sorpresa... Ecco dove:

Piazza Maggiore: in piazza a Bologna sotto le stelle, dal 17 giugno al 14 agosto, sono in programma 56 proiezioni sullo schermo più grande d'Europa, dove ogni sera è possibile assistere gratuitamente alla visioni di film.

Arena Puccini in via Sebastiano Serlio: collocata all'interno dell'ex Manifattura Tabacchi, la Cineteca di Bologna ha concentrato buona parte delle sue attività negli spazi dell’area che ospitava il Macello comunale, ora denominata Piazzetta Pier Paolo Pasolini. Tra archivi, biblioteca Renzo Renzi, le sale cinematografiche intitolate ai fratelli Lumière cui recentemente si sono aggiunti gli omaggi a Mastroianni e Scorsese e uffici, ormai è un vero punto di riferimento della città.

Cinema Tivoli, in via Massarenti : dal 29 giugno l’arena Tivoli, tutte le sere ad eccezione del lunedì, propone i migliori film della scorsa stagione all’aperto. In caso di maltempo lo spettacolo verrà annullato. Posti limitati.

Montagnola Republic: Torna in Montagnola il cinema all’aperto con “A piedi nudi nel prato”, rassegna curata per il terzo anno consecutivo dal comitato cittadino #FreeMontagnola. Dal 17 giugno all’8 agosto, tutti i lunedì e giovedì in Montagnola saranno dedicati al cinema con la proiezione di film in proseguimento di visione e titoli per famiglie. Il tema scelto quest’anno da #FreeMontagnola è “Le stagioni della vita” e attraverso i film si racconteranno le varie stagioni della vita, dall’adolescenza all’età anziana, rivelandone gioie e dolori, passaggi e rinascite, fatiche e successi.