Cinema all'aperto, guida alle proiezioni dell'estate 2018

Come ogni estate anche quest'anno sono diversi gli appuntamenti per vedere il cinema al fresco -o quasi- delle serate estive bolognesi. Sia in città che in periferia alcuni cartelloni seguono una programmazione bisettimanale, mentre altri mettono in mostra titoli quotidiani che ci accompagneranno fino a settembre. Vediamo di che si tratta:

Sotto le stelle del cinema

Dal 18 giugno al 15 agosto, 56 sere d’estate nel “cinema” più bello del mondo: Piazza Maggiore. È questo il regalo che ogni anno la Cineteca di Bologna, nell’ambito di Be Here Bologna Estate 2018, dona alle migliaia di persone che dalla metà di giugno affollano le proiezioni in Piazza Maggiore: tutte le sere, appena fa buio, alle ore 21.45, si illumina uno degli schermi più grandi d’Europa, per risplendere dei migliori restauri e delle migliori copie dei classici che hanno fatto la storia del cinema. Qui il programma.