Itinerari nella natura: il Circuito Terra Plebis

Se amate la natura, le lunghe passeggiate a cielo aperto a piedi o in bicicletta, il Circuito Terra Plebis deve assolutamente essere tra i vostri itinerari. Si tratta di un percorso che si sviluppa lungo il corridoio ecologico del fiume Reno , e termina all'area di riequilibrio ecologico della Bisana: un' area golenale.

Il Circuito e l'itinerario

Si parte da Pieve di Cento, via Ponte di Reno, e lungo l'itinerario si trovano 6 punti di informazione con cartellonistica sulle caratteristiche dei percorsi, ed esplicazioni topografiche sul territorio.

Due punti di informazione principali sono presso il Ponte Vecchio e il Parcheggio del Parco "Isola che non c'è" di via Circonvallazione Levante, e quattro secondari in via Rusticana (per chi proviene da Castello d'Argile), in via Imperiale (Ponte di Dosso), in via Bosco Panfilia (presso l'Opera di Presa Reno), e in via Confine (nell'Area di riequilibrio ecologico La Bisana).

Da questo percorso, tramite le strade di collegamento e seguendo il percorso secondario, è possibile raggiungere aziende agroalimentari con vendita diretta dei prodotti agricoli, aziende turistiche e siti ambientali e culturali del territorio.

Fonte: Turismoinpianura