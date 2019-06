Partite, eventi e concerti: come arrivare allo stadio dall'Ara

Il grande stadio Renato Dall'Ara a Bologna si trova in via Andrea Costa 174, ed è facilmente raggiungibile da più punti della città. I tempi di arrivo dipendono da quale punto si parte, ma varie le soluzioni a disposizioni per chi deve raggiungere lo stadio per vedere una partita, un concerto o assistere un evento.

Bus

Per raggiungere lo stadio dall'Ara di Bologna con il bus è necessatio prendere le linee 14, 20 e 21, e il giorno della partita parte dalla stazione centrale una linea dedicata. E' importante leggere alle varie fermate della città se in vista di incontri di calcio ci sono delle variazioni al passaggio dei mezzi di traporto.

Auto

Arrivando da Firenze A1, l'uscita da prendere per arrivare allo stadio è 'Bologna/Casalecchio': uscita 1 della tangenziale, direzione Bologna centro. Prendete asse attrezzato con 3 corsie per marcia, e uscite a 'Centro- Certosa'.

Provenendo dall'autostrada A14 o A13 potete uscire a 'Bologna/Arcoveggi', porendere la tangenziale direzione Casalecchio svoltando poi all'uscita numero 2: fare la rotonda in direzione centro viale Togliatti, e dopo 2 km prendete la direzione per la 'Certosa', dove c'è un grade parcheggio. Per avvicinarsi più possibile allo stadio Dall'Ara, proseguire in direzione Centro su Viale Mohandas Karamchand Gandhi, e al primo semaforo svoltare a destra su via Montefiorino, alla rotonda Bernardini tenere la destra entrando poi in via Andrea Costa.

Treno

La stazione di Bologna è collocata in un punto strategico. Da qui è possibile prendere gli autobus navetta che congiungono la Stazione allo Stadio nei giorni di campionato, oppure le linee di autobus Atc 14, 21 e 37.

Aereo

Uscendo dall'aeroporto è necessario percorrere con l'auto via Triumvirato. Al semaforo con via Emilia svoltare a sinistra attraversando il ponte sul fiume Reno. Percorrere circa un chilometro e al secondo semaforo svoltare a destra per via Battindarno, fino al raggiungimento di un grande incrocio. Quì svoltare a sinistra e seguire le indicazioni per la Certosa, dove c'è un grande parcheggio e si è vicini allo stadio.