Dieci consigli per evitare furti in casa

Come difendersi da eventuali intrusioni di ladri e furti in casa? Se spesso le forze dell'ordine danno consigli su come rendere più sicura la propria abitazione, installando anche un allarme che si colleghi immediatamente alle centrali operative dei carabinieri, è bene avere sempre qualche 'accortezza' in più prima di uscire. Innanzitutto, la porta di accesso all'appartamento deve essere blindata. Le serrature devono essere sempre chiuse utilizzando tutte le mandate.

I primi piani e gli attici sono presi di mira per la loro posizione, e dovrebbero essere dotati sempre di grate antintrusione.

Ma vediamo insieme i dieci consigli da 'decalogo':