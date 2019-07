Saldi: la guida 'anti-bidone' quando si è in cerca di affari

E' tempo di saldi e caccia all'ultimo affare. In tutta la città sulle vetrine campeggiano manifesti di super sconti e capi o prodotti scontantissimi, ma come capire che si tratta di un vero affare e non di un 'bidone'?

Utili consigli arrivano dall'Unc-Unione nazionale consumatori, che sul propropio sito ha pubblicato un decalogo per evitare 'truffe' al consumatore.

Vediamo insieme a cosa prestare attenzione:

Prodotti difettosi

Durante i saldi i negozi sono presi d'assalto e spesso, anche misurando, non si riescono a notare subito dei difetti, per questo è sempre bene conservare lo scontrino, perché non è vero che i capi in saldo non si possono cambiare. Valgono le regole di sempre. Il negoziante è obbligato a sostituire l’articolo difettoso.

Fondi di magazzino

Diffidate dai fondi di magazzino, perché le vendite devono essere realmente di fine stagione: la merce messa in saldo deve essere l’avanzo della stagione che sta finendo.

I prezzi

Importante prima di acquistare qualsiasi cosa è avere un'idea sui prezzi, quindi mai fermarsi al primo negozio. Buona abitudine è uscire qualche giorno prima dei saldi e vedere i prezzi di ciò che vorremmo acquistare con lo sconto, in modo da sapere se realmente è stato applicato un ribasso.

Consigli

Non uscire mai senza un'idea di cosa comprare, altrimenti si rischia di prendere cosa alla rinfusa e non averne bisogno. Guardate sempre l'etichetta, pagare un prezzo non alto non implica comprare un prodotto di scarsa qualità.

Prova dei capi

Non c'è obbligo di provare i capi d'abbigliamento, ma il negoziante non può vietarne la prova.

Fonte consumatori.it