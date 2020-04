Coronavirus, Persiceto: come presentare la domanda per i buoni spesa, tutte le info

In piena emergenza Coronavirus, in seguito dell’Ordinanza della Protezione Civile n. 658 del 23 marzo 2020, , il Comune di Persiceto ha ricevuto l’importo di 149.991,85 euro per misure di solidarietà alimentare. Come spiegato dall'ente sulla pagina istituzionale online, l’amministrazione ha scelto di impiegare l’intera cifra per l’attivazione di buoni spesa a favore delle famiglie più in difficoltà o in stato di bisogno. A questi fondi il Comune di San Giovanni in Persiceto aggiungerà l’importo dei contributi raccolti attraverso il conto corrente dedicato alle donazioni per persone in difficoltà economica (Iban IT97P0306902477100000046016, causale “contributo persone in difficoltà per emergenza Coronavirus”).

Chi può fare richiesta dei buoni

Possono fare domanda le famiglie in difficoltà economica a causa dell’emergenza coronavirus, con i seguenti requisiti:

residenza nel Comune di San Giovanni in Persiceto alla data del 29/03/2020

aver subito la riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare per una delle seguenti cause: perdita di lavoro senza ammortizzatori sociali, mancato inizio lavoro stagionale, perdita del lavoro precario, sospensione o forte contrazione dell’attività di lavoro autonoma, perdurare della condizione di inoccupazione o di indigenza, attesa di ammortizzatori sociali non ancora liquidati

disponibilità finanziarie liquide al 31 marzo 2020 inferiore a 10.000 euro (conti correnti, titoli, ecc.)

non fruire di rendite superiori a 600 euro mensili (redditi, contributi e sussidi).



Come fare richiesta

Compilare il modulo di autodichiarazione (scarica qui), allegare copia del documento di identità ed inviare via mail a comune.persiceto@cert.provincia.bo.it entro le ore 13 del 24 aprile 2020.

Chi non può trasmettere l’autodichiarazione via mail, può consegnarla nell’apposita buchetta situata a fianco della scalone di accesso al Municipio, sempre entro le ore 13.00 del 24/04/2020.

Chi non avesse la possibilità di stampare il modulo di autodichiarazione può prendere appuntamento con l’Ufficio Relazioni col Pubblico (n. verde 800.069678) per andare a ritirarne una copia.

Ammontare del buono spesa

L’importo del buono spesa varierà a seconda dei componenti del nucleo familiare, risultanti dallo stato di famiglia anagrafico:

1 componente, € 150,00

2 componenti, € 225,00

3 componenti, € 300,00

4 componenti, € 350,00

dal 5° componente in poi si sommano € 50,00 per ogni ulteriore componente

per ogni minore presente si aggiungono € 25,00

per ogni persona con disabilità si aggiungono € 50,00 (cumulabile con l’incremento per la minore età)

A seguito di istruttoria favorevole, saranno trasferiti buoni spesa per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità presso esercizi convenzionati, con modalità che saranno comunicate successivamente.

I buoni dovranno essere spesi entro il 31 luglio 2020.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti scrivere a servizisociali@comunepersiceto.it.

Modalità di liquidazione

