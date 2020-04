Coronavirus, Valsamoggia: come chiedere i bonus spesa e come presentare la domanda

In piena Emergenza Coronavirus il Governo ha stanziato dei fondi a favore dei Comuni da trasformare in aiuti per la spesa alle famiglie in difficoltà economica, e possono chiedere il buono anche le persone residenti o domiciliate a Valsamoggia.

L'importo dei buoni spesa

Per ciascun nucleo familiare in stato di bisogno verrà erogato un contributo di 150 euro per il primo componente, al quale si aggiungono 50 euro per ogni componente aggiuntivo, fino ad un massimo di 300 euro, così come spiegato sul sito del Comune.

Si può presentare autocertificazione in cui si dichiara di trovarsi in situazione di bisogno a causa dell’emergenza sanitaria in atto, specificando la causa che ha portato a tale condizione (per esemplificazione delle casistiche vedere la Legenda a fondo pagina).

I buoni di sostegno alimentare potranno essere utilizzati solo dal richiedente o da componenti il nucleo familiare. Il termine per l'uso dei buoni, ad ora, è fissato al 30 maggio.

Sono escluse dal sostegno per spese alimentari:

- le persone/nuclei che al 31 marzo 2020 detengono un deposito su conto corrente bancario o postale (a nome proprio o di altro componente il nucleo familiare) complessivamente superiore agli 8.000 euro;

- le persone/nuclei residenti o domiciliati in strutture di comunità (Gruppi appartamento, comunità alloggio residenze ecc) per i quali i gestori percepiscono già sussidi pubblici e rette per il pagamento delle spese alimentari.

L'autocertificazione può essere trasmessa:

- tramite modulo online

con credenziali FedERa/SPID

senza credenziali di accesso, allegando scansione della carta di identità e del modulo compilato

- pdf compilabile, da trasmettere via email a protocollo@comune.valsamoggia.bo.it (insieme a immagine documento di identità)

(da dispositivi mobili, il pdf è compilabile con le app)

Se non puoi usare questi strumenti non recarti in Comune ma contatta lo sportello polifunzionale del tuo municipio, tutti giorni, nei seguenti orarti dalle ore 8 alle ore 12:

Sportello Polifunzionale di Bazzano: 051/836421 – 051/836423

Sportello Polifunzionale di Castello di Serravalle: 051/6710711

Sportello Polifunzionale di Crespellano: 051/6723025 – 051/6723026

Sportello Polifunzionale di Monteveglio: 051/6702711

Sportello Polifunzionale di Savigno: 051/6700811

LEGENDA

Eventi che hanno causato o aggravato la situazione di difficoltà economica presi in considerazione:

a) la perdita o la riduzione del lavoro senza attivazione di ammortizzatori sociali o in presenza di ammortizzatori sociali con il pagamento diretto da parte di INPS comunque in condizioni insufficienti in relazione al fabbisogno familiare;

b) la sospensione temporanea dell'attività con partita IVA rientranti nei codici ATECO delle attività professionali, commerciali, produttive artigianali non consentite dal DPCM 22 marzo 2020 e successive;

c) l’impossibilità di percepire reddito derivante da prestazioni occasionali/stagionali o intermittenti a causa dell’obbligo di permanenza domiciliare con sorveglianza sanitaria o per effetto della contrazione delle chiamate;

d) lavoro di cura e lavoro domestico (colf, badanti) che, pur in presenza di regolare contratto, è stato attualmente sospeso e non dà luogo a compenso, o impossibilità a svolgere l'attività lavorativa;

e) altre cause determinate da specificarsi da parte dell’istante nella auto dichiarazione (es lavoratori del mondo sportivo, lavoratori dello spettacolo, altri lavoratori/professionisti/imprese impossibilitati/e a svolgere la propria attività a causa del coronavirus)

