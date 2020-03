Coronavirus: 5 raccomandazioni igieniche per cani e gatti

Il dilagare del Coronavirus ha imposto l'adozione di rigide ordinanze, e l'invito a rispettare alcune regole quando si è fuori da casa propria. Come spiegato sul sito del Ministero della Salute, nella sezione dedicata alle domande più frequenti sul Covid-19, "al momento non vi è alcuna evidenza scientifica - si legge - che gli animali da compagnia, quali cani e gatti, abbiano contratto l’infezione o possano diffonderla. Si raccomanda di lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche dopo il contatto con gli animali".

Gli esperti di Ca’ Zampa, primo Gruppo italiano di Centri pensati per il benessere dei pet, hanno quindi tracciato le linee guide con cui minimizzare le contaminazioni negli animali domestici di virus e batteri generali, attraverso una corretta pulizia del pelo e igiene della cute "La delicata situazione sanitaria di questi giorni, dettata dal diffondersi del Coronavirus, ha reso maggiormente necessario seguire delle scrupolose regole di pulizia personale e degli ambienti - spiegano gli esperti attraverso una nota - Attenzione e scrupolo che vanno declinati anche per gli animali domestici, presenti in più di 1 famiglia italiana su 3...Sebbene al momento non esistono prove che dimostrino che animali come cani o gatti possano essere infettati dal SARS-CoV-2, né che possano essere una fonte di infezione per l’uomo" gli esperti suggeriscono alcune semplice norme igieniche da adottare".

Secondo i veterinari, è sufficiente seguire delle semplici ma utili regole di igiene della cute e pulizia del pelo, in modo da disinfettare la cute da microrganismi nocivi e combattere i virus, batteri e funghi.

La prevenzione migliora la sua vita: la cura del pet parte da semplici ma utili attenzioni che aiutano a prevenire, senza aspettare che ci sia qualcosa che non vada. Un pelo pulito e una cute sana sono i fattori principali che rendono meno facile il formarsi di una patologia dermatologica.

5 semplici regole da seguire