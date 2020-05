Covid-19, 'fase 2': cosa è aperto e cosa resta ancora chiuso

Il 4 maggio è partita la 'fase 2' dopo il lockdown di circa due mesi causato dalla diffusione del Coronavirus, e numerose attività hanno riaperto riuscendo a garantire i parametri di sicurezza imposti per evitare assembramenti e quindi il possibile propagarsi dell'infezione. Ma vediamo insieme cosa è aperto e cosa invece è ancora chiuso.

Cosa è aperto

Il 27 aprile hanno ripreso le imprese e i distretti del settore manifatturiero con attività rivolta prevalentemente all’export ,e le aziende del comparto costruzioni per i soli cantieri di opere pubbliche su dissesto idrogeologico, edilizia scolastica, edilizia residenziale pubblica e penitenziaria. Dal 4 maggio invece, sono potute ripartire 99 attività indicate nell’allegato 3 dell'ultimo DPCM.

Sono inoltre aperti

Ipermercati, Supermercati, Discount di alimentari, Commercio al dettaglio di prodotti alimentari

Edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie

Librerie e cartolibrerie

Benzinai

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati, computer, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici, ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico, articoli igienico-sanitari, articoli per l’illuminazione, profumeria, animali domestici, ottica e fotografia, combustibile per uso domestico e per riscaldamento, saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

Rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

Attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

Servizi per la persona: l avanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia Attività delle lavanderie industriali, tintorie, Servizi di pompe funebri e attività connesse

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali;

Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati negli ospedali e negli aeroporti

I mercati a merceologia esclusiva per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici recintati e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari a condizione che l'accesso sia regolamentato in modo da consentire il rispetto della distanza interpersonale

È sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Non solo, l'ordinanza della Regione Emilia Romagna del 24 aprile permette la vendita di cibo da asporto (take away) da parte degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e da parte di attività artigianali (ad esempio rosticcerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio), ma solo dietro ordinazione online o telefonica e quindi in maniera contingentata, per evitare assembramenti fuori e la presenza di non più di un cliente dentro il locale.

Negli esercizi attrezzati, il ritiro potrà avvenire anche dall’auto. L’ordinazione non potrà in alcun modo essere consumata sul posto. Via libera anche alle attività di toelettatura degli animali da compagnia.

Già dal 19 aprile invece, in regione è stata decisa la riapertura dei supermercati la domenica, per evitare un’eccessiva affluenza negli altri giorni feriali. Il nuovo atto regionale prevede infatti che nelle giornate festive e prefestive all’interno dei centri commerciali e delle medie e grandi strutture è consentita la vendita limitatamente a farmacie, parafarmacie, edicole, tabacchi e punti vendita di generi alimentari, di prodotti per l’igiene personale, la pulizia e l’igiene della casa, gli articoli di cartoleria, le sole attività alle quali può essere consentito l’accesso.

- Riaperti i cimiteri. Orari di apertura e modalità di accesso potranno essere definiti dalle amministrazioni comunali territorialmente competenti. Resta salvo quanto definito dal Dpcm del 26 aprile 2020 in tema di cerimonie funebri. Sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

- Orti urbani e comunali ma solo nel comune di residenza ( ogni Comune dell'area metropolitana da deciso giorni e orari per evitare asembramenti), la vendita di prodotti florovivaistici (come semi, piante, fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti…) negli esercizi commerciali al dettaglio.

Cosa è chiuso

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 del DPCM 26 aprile. Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Mercati ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere.

ordinari e straordinari, i mercati a merceologia esclusiva, i mercatini e le fiere. Bar, pub, ristoranti, e attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

e attività dei servizi di ristorazione ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti ) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del Dpcm 26 aprile.

) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 del Dpcm 26 aprile. Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade

È però consentito l’accesso ai locali di qualsiasi attività sospesa per lo svolgimento di lavori di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture;

Rimangono inoltre in vigore le seguenti misure

