Coronavirus, Agenzia delle entrate-Riscossione: accesso sportelli solo su appuntamento

In seguito alle ordinanze in vigore per cercare di arginare i contagi da Coronavirus, l’accesso agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione è consentito esclusivamente su appuntamento.

I contribuenti possono richiedere un appuntamento utilizzando il servizio online “Prenota ticket” ( clicca qui) , disponibile nell’area pubblica del sito internet di Agenzia delle entrate-Riscossione e dall’App Equiclick, senza necessità di pin e password, con l’invito a effettuare le richieste solo per casi urgenti e non differibili.

I cittadini sono invitati a effettuare le prenotazioni dei ticket di accesso agli sportelli solo per casi urgenti e non differibili. In tale situazione straordinaria, non sarà possibile presentare allo sportello istanze di rateizzazione e di sospensione legale della riscossione ai sensi della L. 228/2012.



Le istanze di rateizzazione possono essere inviate via PEC agli indirizzi riportati nel Modulo di presentazione o, per quelle di importi fino a 60 mila euro, direttamente online usufruendo del servizio “Rateizza adesso” presente nell’area riservata.



Le istanze di sospensione legale della riscossione ai sensi della L. 228/2012 possono essere inviate via mail agli indirizzi riportati nel Modulo di presentazione o direttamente online usufruendo del servizio “Sospensione” presente nell’area riservata. Per saperne di più, consulta le sezioni rateizzazione e sospensione.



I pagamenti, laddove si disponga del bollettino RAV o del modello pagoPA, possono essere effettuati direttamente dal portale e dall'App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa con il servizio “Paga online” utilizzando i canali telematici messi a disposizione dalle banche, da Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA.