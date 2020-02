Coronavirus, partite di serie A e B : dove si gioca a porte chiuse o aperte

In vista dell'emergenza coronavirus alcune partite della prossima giornata del campionato di calcio di serie A e serie B si giocheranno a porte chiuse, senza pubblico negli stadi. In base alle disposizioni delle autorità, è stata infatti tracciata la mappa degli stadi che ospiteranno le partite a porte chiuse - in particolare Juventus-Inter, big match scudetto della prossima giornata, in programma all'Allianz Stadium di Torino - e quelle a porte aperte nei due maggiori campionati.

Serie A, dove si gioca a porte chiuse e a porte aperte

Ecco dunque il quadro definitivo della prossima giornata di serie A e di serie B, secondo quanto reso noto dalla Lega Calcio. Si giocheranno a porte chiuse, senza pubblico sugli spalti, queste partite di serie A (settima giornata del girone di ritorno):

Juventus-Inter, domenica 1° marzo, ore 20.45 – Allianz Stadium

Udinese-Fiorentina, sabato 29 febbraio, ore 18 – Dacia Arena

Milan-Genoa, domenica 1° marzo, ore 12.30 – San Siro

Parma-Spal, domenica 1° marzo, ore 15 – Tardini

Sassuolo-Brescia, domenica 1° marzo, ore 15 – Mapei Stadium

Si giocheranno invece a porte aperte:

Lazio-Bologna, sabato 29 febbraio, ore 15 – Olimpico

Napoli-Torino, sabato 29 febbraio, ore 20.45 – San Paolo

Lecce-Atalanta, domenica 1° marzo, ore 15 – Via del Mare

Cagliari-Roma, domenica 1° marzo, ore 18 – Sardegna Arena

Sampdoria-Verona, lunedì 2 marzo, ore 20.45 – Ferraris

E ci sono anche le date dei recuperi, più alcune variazioni nelle prossime giornate:

Mercoledì 11 marzo 2020 (ore 15), Verona-Cagliari (recupero sesta giornata di ritorno)

Mercoledì 11 marzo (18:30), Torino-Parma (recupero sesta giornata di ritorno)

Variazioni ottava giornata di ritorno:

Sabato 7 marzo 2020 (ore 15), Torino-Udinese

Lunedì 9 marzo 2020 (ore 20:45), Lecce-Milan

Variazioni nona giornata di ritorno:

Sabato 14 marzo 2020 (ore 15), Brescia-Genoa

Domenica 15 marzo 2020 (15), Sassuolo-Verona

La programmazione dei recuperi di Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria sarà invece resa nota successivamente.

Serie B, dove si gioca a porte chiuse e a porte aperte

Quattro partite a porte chiuse in serie B, localizzate in Lombardia, Veneto e Liguria, secondo le disposizioni delle autorità recepite dalla Lega Serie B. Eccole nel dettaglio:

Entella-Crotone, venerdì 28 febbraio, ore 21 – Chiavari

Venezia-Cosenza, sabato 29 febbraio, ore 15 – Penzo

Cittadella-Cremonese, sabato 29 febbraio, ore 15 – Tombolato

Chievo-Livorno, sabato 29 febbraio, ore 18 – Bentegodi

Si giocheranno a porte aperte: