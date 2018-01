Metti una sera fra amici a Bologna: 5 cose divertenti da fare

Una "balotta" di amici, una città vivace e piena di svaghi, una po' di tempo per potersi divertire come ragazzini. Ma più possibilità si hanno e più l'indecisione potrebbe prendere il sopravvento rischiando di cadere nel banale...ecco allora una piccola lista di cose da fare più inusuali rispetto a una serata nei locali o una notte brava per club...

1. CANTA CHE TI PASSA: UNA SERATA AL KARAOKE

Negli anni '90 grazie al celebre programma di Fiorello il Karaoke era sulla cresta dell'onda e dopo un periodo di declino ecco che la smania di impugnare il microfono per un assolo è tornato! Sì, ma dove? Un locale che ha ben due serate Karaoke a settimana è a Ozzano Emilia e si chiama "I Monelli". L'appuntamento è per ogni venerdì e sabato.

(foto sito I Monelli Pub)

2. PAINTBALL: UNA GUERRA ALL'INCHIOSTRO

Decisamente una scelta alternativa quella del "Paintpall", che a Bologna si può praticare per esempio al "Paintball Due Torri", che si trova in via del Paleotto. Il Paintball è uno sport il cui scopo è eliminare l'avversario colpendolo con delle palline di gelatina riempite di vernice, vivacemente colorata, sparate mediante appositi strumenti chiamati MARKER. Data la velocità d'impatto la capsula del proiettile si rompe al contatto con l' obiettivo, rilasciando il contenuto sulla tuta dell' avversario.

Gallery