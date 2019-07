Cosa fare a Bologna quando piove? 4 buone idee

Cosa fare a Bologna quando piove? Questa è la classica domanda che tutti si pongono quando arrivano e il cielo è tutto tranne che sereno e limpido. Ma non c'è problema, perchè quella delle Due Torri è una città ricca di risorse. Vediamo insieme cosa fare in caso di pioggia...

Passeggiare e fare shopping

Il centro di Bologna è caratterizzato dalla presenza di portici e questo significa zero pioggia. O meglio, è possibile uscire alla ricerca di qualche occasione o ammirare la città anche in caso di maltempo, perchè snodandosi per tutta la città, i portici vi accompegneranno comunque alla scoperta di angoli più unici che rari.

Una sosta in Sala Borsa

La Sala Borsa si trova in piazza Nettuno. E' stata inaugurata nel 2001, e ammirandone l'architettura, sotto la pavimentazione trasparente si possono vedere reperti archeologici di varie civiltà. Non solo, ospita una biblioteca pubblica multimediale di informazione generale, ed è molto frequentata da studenti, residenti e turisti.

Mercato delle Erbe

Il Mercato delle Erbe è un luogo molto amato di Bologna, che nella sua forma attuale fu progettato nel 1910 da Arturo Carpi e Luigi Mellucci, ingegnere. All'interno dell'edificio presero posto le "treccole", tipiche bancarelle di generi alimentari, spostate in via definitiva da Piazza Maggiore. Riaperto nel 1949, dopo i pesanti bombardamenti durante la seconda guerra mondiale, oggi vede l'ingresso principale da via Ugo Bassi. Oggi vede affiancare le tradizionali bancarelle a negozi, ristoranti ed enoteche.

Visitare MaMbo e palazzi storici

Il museo MaMbo è un museo d'arte moderna e ospita sia collezioni permanenti che mostre temporanee. All'interno c'è una biblioteca, una libreria e un bar/ristorante. Se amate l'arte e la storia, sono tanti i palazzi che ospitano mostre o che in alcuni momenti dell'anno aprono le porte ai visitatori, e non c'à bisogno di andare molto lontano. Basta passeggiare per tutto il centro storico per ammirare la bellezza, anche esterna, di imponenti palazzi e stabili.

