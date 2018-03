Festa del Papà: 8 cose divertenti da fare padre-figlio a Bologna

La Festa del Papà è il pretesto giusto per fare qualcosa insieme. Una giornata o un pomeriggio tutto padre-figlio o padre-figlia, divertendosi insieme a fare qualcosa di speciale: visitare un museo, fare una gita al lago e andare a pesca, seguire un laboratorio, giocare a bowling come nei film o creare un biglietto di auguri unico e creativo. Qualche idea dunque?

Ecco cosa fare insieme a papà!

1. ANDARE A PESCA CON PAPA' A DUE PASSI DA CASA: MAGARI ANCHE UNA GITA IN BARCA!

Una vera e propria "oasi" vicina al centro della città, ma di fatto immersa nel verde: l’Oasi Lagoverde è perfetta per un pomeriggio padre-figlio. In questo lago poco conosciuto e non troppo grande ma pieno di alberi, è consentita la pesca semplicemente associandosi. Se la pesca in acqua dolce non fa per voi, niente paura: passeggiate nel bosco,visite guidate, escursioni in barca a remi e gare di modellini navali. I bambini pescano gratuitamente con l’attrezzatura fornita dai volontari della Associazione. (Per info : 370.3393352)

2. ROMBO DELLE DUE RUOTE: UN VIAGGIO ALLA SCOPERTA DI DUCATI

Il Museo Ducati è un viaggio nel mito che ripercorre i 90 anni dell’Azienda, celebre nel mondo per stile, performance e ricerca della perfezione. Le sale del Museo Ducati: un viaggio attraverso la storia, i modelli e i personaggi che hanno reso grande il mito. Oltre al Museo, anche la fabbrica di Borgo Panigale è aperta alle visite ed è un'ottimo luogo per soddisfare ogni curiosità sui bolidi a due ruote...

Biglietto intero 15 euro a persona, ingresso gratuito per bambini sotto gli 11 anni.

Orario invernale (da lunedì 12 novembre 2018 a lunedì 1° aprile 2019, chiusura il mercoledì) dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 18:00

Orario estivo (da domenica 8 aprile 2018 a domenica 11 novembre 2018, mercoledì chiuso) dal lunedì al sabato dalle 09:00 alle 18:00

