Bologna, vivila cheap: 10 cose da fare gratis

Godere delle bellezze di una città meravigliosa come Bologna senza spendere un euro? Chi lo ha detto che la cultura debba avere necessariamente un prezzo? E abbiamo quindi stilato un bel decalogo con tutte le cose che è possibile fare sotto le Due Torri senza mettere mano al portafogli!

1. MUSEI GRATIS OGNI PRIMA DOMENICA DEL MESE

Cominciamo con un appuntamento mensile, un progetto che si chiama Domenica al Museo e che da la possibilità di visitare alcuni musei cittadini senza ticket di ingresso. I musei di Bologna che aderiscono all'iniziativa sono:

Casa Morandi

via Fondazza, 36 - Bologna



MAMbo - Museo d'Arte Moderna di Bologna

Via Don Minzoni, 14

Musei civici d'arte antica - Museo civico medievale di Bologna

Via Manzoni, 4

Musei civici d'arte antica - Museo d'arte industriale "Davia Bargellini"

Strada Maggiore, 44

Musei civici d'arte antica - Collezioni comunali d'arte di Bologna

Piazza Maggiore, 6

Museo Morandi

Piazza Maggiore, 6

Museo civico archeologico di Bologna

Via dell'Archiginnasio, 2

Museo civico del Risorgimento

Piazza G. Carducci, 5

Museo del patrimonio industriale

Via della Beverara, 123

Museo del tessuto e della tappezzeria "Vittorio Zironi"

Via Casaglia, 3

Museo internazionale e biblioteca della musica

Strada Maggiore, 34

Museo per la memoria di Ustica

Via Saliceto

Palazzo Pepoli Campogrande

via Castiglione, 7

Pinacoteca nazionale di Bologna

via delle Belle Arti, 56

Museo nazionale etrusco "Pompeo Aria"

via Porrettana Sud, 13 - Marzabotto

2. VISITARE IL CORTILE DELL'ARCHIGINNASIO

I vostri occhi e il vostro spirito vi ringrazieranno: uno sguardo al cortile dell'Archiginnasio è una bellissima esperienza. Il cortile a doppio loggiato, vero fulcro dell'edificio, risente dell'influenza dell'architettura dei collegi universitari, di cui a Bologna quello di Spagna rappresenta il prototipo, e ricorda i cortili dei palazzi nobiliari cittadini dove si svolgevano sontuose cerimonie anche di carattere pubblico. Il cortile fu teatro di numerosi avvenimenti legati alla storia dello Studio: la cerimonia più pittoresca era la preparazione della Teriaca, farmaco ottenuto dalla combinazione di ben cinquanta elementi che fungeva da panacea contro tutti mali e in particolare contro il morso degli animali selvatici e velenosi.

Come tutte le sale e le pareti dell'edificio, il cortile è adorno di stemmi e memorie scolpite o dipinte. Sulla volta d'ingresso, in una posizione di grande rilievo, campeggia l'affresco in onore del cardinale Benedetto Giustiniani, dedicatogli da Diego de Leon Garavito, uno studente spagnolo nativo di Lima in Perù, primo studente "americano" all'Università di Bologna.

La "memoria" dedicata ai fratelli Fornasari (eseguita intorno al 1678 - 1679) offre un esempio della grande varietà di materiali con cui questi monumenti venivano realizzati: vi si impiegarono, oltre alla decorazione pittorica, gesso, metallo, arenaria.

3. VISITARE IL MUSEO DELLE CERE ANATOMICHE

La Collezione delle Cere Anatomiche "Luigi Cattaneo" è ospitata in uno spazio libero e aperto che, oltre a conservare, esporre e curare quanto ereditato dal passato, vuole produrre nuovo sapere scientifico. La collezione di anatomia umana normale e patologica illustra il percorso intrapreso dagli studiosi di scienze mediche nel XVIII e XIX secolo quando, ormai acquisite le conoscenze sulla vera natura del corpo umano, si orientarono sull’indagine delle sue patologie. Le preparazioni in cera, ossa naturali ed essiccati costituiscono un importante nucleo di materiale a scopo didattico che completa, nel susseguirsi delle scoperte scientifiche, la collezione settecentesca di anatomia umana normale presente nei Musei di Palazzo Poggi, rappresentando così un continuum nello studio medico, che eccelle nella città di Bologna fra Sette e Ottocento.

