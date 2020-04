Pasqua e Pasquetta in quarantena: 10 cosa da fare a casa

Il giorno di Pasqua e Pasquetta arà completamento diverso dagli altri anni: i riti saranno seguiti in tv, non si potrà pranzare con i parenti o incontrare gli amici perché l'emergenza sanitaria causata dal Covid-19 impone di restare in casa. Ma cosa fare? E come intrattenere magari in bambini? I genitori in questi giorni si sono inventati veramente di tutto, ma ci sono tradizioni che possono essere fatte a casa, sia che si è con figli, familiari o da soli. E' bene infatti, non perdere lo spirito gioioso di questo giorno, ma tenere alto l'umore....

Organizzare un pranzo 'in contemporanea'

Chimate amici e parenti e per onorare questi due giorni cercate di organizzarvi e pranzare alla stessa ora: grazie alla tecnologia potrete non solo darvi 'il buon appetito', ma anche avere la sensazione di stare uniti e vicini più che mai

Fare un dolce

Il primo consiglio, oltre a quello di cucinare qualcosa che amate, è quello di preparare un dolce. In compagnia o da soli è sempre un buon modo per regalarsi un sorriso e saziare la voglia di zucchero. Non importa come o quale, ma mettersi ai fornelli seguendo qualche ricetta classica può migliorare l'umore. E se si hanno figli è possibili coinvolgerli, in modo da gustare tutti insieme una leccornia appena sfornata.

Decorare le uova

Se in frigo avete delle uova basta prendere un ago sterilizzato, forarle in modo da non romperle (conservando poi tuorlo e albume da utilizzare normalmente in cucina) e aspettare un'ora che si aciughino. Poi prendere colori e tempere e sbizzarrirsi nella loro decorazione.

Videochiamate e stampe

In questo giorno sicuramente riceverete o farete tante chiamate, e grazie alla tecnologia anche videochiamate. Scattate una foto quando siete in collegamento con i vostri cari o amici, e se avete una stampante....stampatele! Prendetele e incollatele tutte su un cartone, decorando gli spazi....sarà un ricordo di questo giorno che renderà ancora più bello abbracciare dal vivo tutti i vostri cari quando sarà possibile!

Pic nic in giardino o sul balcone

In presenza di belle giornate è possibile organizzare una merenda o proprio il pranzo in balcone: un modo per trascorerre qualche ora all'aria aperta. Non importa se si ha un giardino o un piccolissimo balcone, l'importante è organozzarsi e far divertire così, anche i bambini con una 'cosa nuova' a casa.

Caccia...all'uovo di Pasqua

Per intrattenere i bambini o divertirvi con i vostri familiari potreste organizzare una caccia al tesoro, in questo caso all'uovo di Pasqua, in casa: basta nascondere bene il prelibato premio senza lasciare traccia....e il divertimento è assicurato!

Godersi l'Opera

La grande opera in diretta streaming: opere e concerti delle scorse stagioni del Teatro Comunale (clicca qui per vedere la programmazione e avere tutte le info utili)

Bricolage e attività manuali

Il freddo è ormai passato e in attesa di poter uscire è bene dedicarsi alle piante in balcone o in giardino, o a quella attività che magari di solito trascuriamo per pigrizia. Ecco allora che potremmo mettere ordine tra tutte le nostre foto e organizzarle in album e raccolte; sarà sempre bello andarle a rivedere. O ancora travasare le piante in vasi per il nostro balcone; andiamo incontro alla bella stagione e un’ottima idea è quella di organizzarsi un orticello di piante aromatiche nei vasetti del davanzale in cucina, così da utilizzarle per profumare e insaporire le nostre pietanze.

Rilassarsi ascoltando un libro

Sono tanti i testi e siti dove poter 'ascoltare' un racconto, un modo per trascorrere il tempo adatto sia agli adulti che ai bambini, pubblicati sul Sito del Comune di Bologna:

Anche case editrici, librerie e distributori hanno aderito alla solidarietà digitale, offrendo parte del loro catalogo in libera fruizione. E’ possibile scaricare e vedere gratuitamente videoletture o interi ebook

Fumetti e animazione:

10 Years with Hayao Miyazaki - Un nuovo documentario su Hayao Miyazaki – l’autore di film animati come Nausicaä della Valle del vento e Il mio vicino Totoro – è disponibile online, gratuitamente e in lingua inglese. Nirvana - Gli autori Daniele Caluri e Emiliano Pagani hanno messo a disposizione gratuita sul sito di Amazon tutta la prima stagione di Nirvana.

- Un nuovo documentario su Hayao Miyazaki – l’autore di film animati come Nausicaä della Valle del vento e Il mio vicino Totoro – è disponibile online, gratuitamente e in lingua inglese. - Gli autori Daniele Caluri e Emiliano Pagani hanno messo a disposizione gratuita sul sito di Amazon tutta la prima stagione di Nirvana. Bonelli mette online gratis i suoi fumetti, l’editore Sergio Bonelli Editore mette a disposizione parte del proprio catalogo di fumetti. I fumetti saranno disponibili da lunedì 23 marzo, uno al giorno a rotazione per 14 giorni, ogni mattina alle ore 10.00 in PDF scaricabili dal sito dell’editore. Il primo titolo sarà Tex Classic 1, che presenta la prima storia di Tex a colori.

Giochi di gruppo

Andate in cantina o nel ripostiglio e rispolverate qualche vecchio gioco da tavolo, e di gruppo, di quanto eravate bambini. Non importa se mancherà qualche pezzo, ma insieme ai vostri figli potrete tornare indietro nel tempo ... e divertirvi con le mille domande che sicuramente vi faranno! Un'idea che tutti possono prendere in considerazione, per giocare come una volta, senza tanta tecnologia!

