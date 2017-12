Natale e Capodanno alla (ri)scoperta del territorio: 5 luoghi magnifici da visitare

Conto alla rovescia per l'inizio delle feste. Tra Natale e l'Epifania in molti avranno un po' di tempo in più. Come impiegarlo? Magari concedendosi una passeggiata per (ri)scoprire le tante bellezze che racchiude l'hinterland bolognese. Ecco una piccola guida, in 5 tappe, che vi condurrà tra castelli, edifici storici e luoghi di indubbio fascino. Buona gita e buone feste!

PRIMA TAPPA

San Lazzaro di Savena, Castello Dolfi Ratta (Via Emilia 261). Per arrivare a scovarlo è necessario percorrere un viale alberato che immette in un parco secolare che circonda il Castello. Edificato nel 1500, è posto volutamente a mille passi dalla via Emilia, ma il complesso risale al quattrocento, quando era adibito a lazzaretto, da qui il nome San Lazzaro di Savena All'interno del parco vi è ancora un'antica ghiacciaia.

SECONDA TAPPA

San Giovanni in Persiceto, il Palazzaccio (Via Antonio Gramsci, 18). Detto anche Palazzo dell’Abate, venne edificato nel XIII secolo e fu residenza del riscossore delle decime per conto dell’Abbazia di Nonantola. Sono infatti ancora visibili gli zoccoli “anticarro” dei pilastri, per poter consentire l’accesso dei carri. Quando l’Abate di Nonantola perse la giurisdizione sul territorio, agli inizi del ‘300 furono costruite le fosse difensive attorno alla città. Agli inizi del '500 fu occupato da un ramo della casa senatoria bolognese Sampieri e nel 1710 fu convertito in abitazione. Di aspetto medievale, si presenta con una struttura muraria su un portico in legno Dal 1959 l'edificio è di proprietà del Consorzio Agrario dei Partecipanti, un'antichissima associazione agraria proprietaria di appezzamenti di terreno, che ancora oggi si occupa ogni nove anni della divisione delle terre fra i propri componenti.