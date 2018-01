Sanità, esenzioni e prestazioni sanitarie online: come evitare la fila al Cup

Sono numerose le prestazioni che si possono ottenere evitando così le code agli sportelli collegandosi al sito CUP:

1) vaccinazioni obbligatorie

2) scelta, cambio o revoca del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta

3) autocertificazione del diritto alle esenzioni da reddito (codici di esenzione E01, E02)

4) autocertificazione della fascia di reddito per il ticket

5) contestazione degli eventuali accertamenti dell’autocertificazione della fascia di reddito

6) giustificazione mancata disdetta

7) Fascicolo Sanitario Elettronico

FASCICOLO SANITARIO ELETTRONICO. Con il FSE è possibile prenotare, modificare e disdire l’appuntamento per esami e visite specialistiche; pagare i ticket sanitari; cambiare il medico di famiglia; inserire altri documenti sanitari cartacei, come referti di visite o esami effettuati in strutture private o precedenti all’attivazione; consultare i tempi di attesa delle visite specialistiche.

Nel territorio metropolitano è possibile prenotare, cambiare e disdire gli appuntamenti attraverso 225 farmacie e 9 parafarmacie (elenchi disponibili sul sito dell’Azienda Usl di Bologna) che effettuano servizio CUP, l’app “ER Salute”, il sito cupweb.it, il Fascicolo Sanitario Elettronico www.fascicolo-sanitario.it o, solo per la disdetta, il sito opencup.cup2000.it.

I pagamenti, invece, possono essere effettuati online sul sito pagonlinesanita.it, presso le farmacie e parafarmacie che effettuano servizio CUP, i riscuotitori automatici presso le strutture sanitarie e le casse abilitate dei supermercati Coop.

E per le esenzioni?