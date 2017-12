Il decalogo per Capodanno: come evitare guai e pronto soccorso

Manca davvero poco alla fine del 2017 e quindi ai festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno: pensiamo allora a come iniziare nel migliore dei modi il 2018.

Salutare il vecchio anno che se ne va e il nuovo che arriva senza incidenti esige attenzione e responsabilità da parte di ciascuno di noi. “Il fenomeno dei botti di capodanno nel nostro territorio ha fortunatamente dimensioni molto limitate – spiega la dottoressa Patrizia Cenni, direttore dell’U.O. Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza dell’Azienda Usl di Imola – La miglior arma di prevenzione è il buon senso, che può evitare brutte sorprese e la possibilità di non dover iniziare il nuovo anno al Pronto Soccorso. Nel caso di traumi, ustioni o lesioni agli occhi da fuochi pirotecnici, in attesa del necessario intervento medico, è consigliabile detergere accuratamente la pelle con acqua fresca corrente e coprire con garze sterili evitando assolutamente l’utilizzo di disinfettanti alcolici, ghiaccio, olii vegetali o minerali”.

1. Acquistare solo prodotti immessi legalmente in commercio e distribuiti da commercianti autorizzati, seguendo con attenzione le istruzioni e controllandone lo stato di conservazione.

2. Non raccogliere mai da terra botti apparentemente inesplosi: potrebbero essere difettosi ed attivarsi, causando lesioni anche gravi.

3. Evitare l'alcol se ci si deve mettere alla guida: anche piccole quantità di alcol alterano i riflessi alla guida, già messi a dura prova dalla stanchezza e magari da condizioni di disagio climatico. “Tipicamente al Pronto Soccorso, dopo la mezzanotte di capodanno, si registrano casi di lesioni traumatiche, più o meno gravi, da incidenti stradali causati da imperizia dei guidatori o da neve e ghiaccio sul manto stradale. A questi si aggiungono spesso gli stati di malessere dovuti all’eccesso di alcol, che possono essere anche molto pesanti ed avere conseguenze cliniche gravi” spiegano sempre dall'Usl di Imola.

4. Grande attenzione anche per i nostri amici a quattro zampe, soprattutto se sono appena arrivati nella nuova casa come dono di Natale. “Il cucciolo – avverte il dottor Geremia Dosa, responsabile Sanità animale dell’Ausl di Imola – ha una sua routine di abitudini che sta consolidando, non contestualizza stimoli ambientali eccessivi e potrebbe subire gli effetti stressanti di confusione, rumori e luci troppo intensi. Se è possibile sarebbe meglio evitare le occasioni di festeggiamento di gruppo per presentarlo a familiari ed amici. E’ preferibile garantirgli un approccio progressivo e controllato rispetto alle novità”.

A Capodanno poi c’è l’incognita dei botti: “Per alcuni animali sono un momento di vero e proprio terrore. Sarebbe quindi opportuno evitarne l'esposizione agli scoppi ed eventualmente rimanere in compagnia del cane per tranquillizzarlo – conclude il veterinario - Se i vostri amici a quattro zampe vivono solitamente all’aperto, sarà bene sistemarli in casa o in un luogo protetto e rassicurante. Gli animali che invece vivono abitualmente in casa non dovrebbero stare da soli. Se proprio non se ne può fare a meno, lasciamo le luci accese, cerchiamo di chiudere tapparelle o finestre e teniamo alto il volume della radio o della televisione in modo che venga attutito il rumore dei botti”.