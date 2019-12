Derby di Natale Virtus - Fortitudo: sicurezza, parcheggi e viabilità

L'appuntamento è alle 20:30, alla Segafredo Arena in zona Fiera, dove scenderanno in campo la Virtus e la Fortitudo per il tanto atteso derby di Natale, davanti a 9mila persone. Per chi non fosse riuscito a prendere i biglietti, l'appuntamento televisivo è con Eurosport 2 o Eurosport Player, per vedere le formazioni bolognesi in gara per vincere una gara dall'immenso valore simbolico.

Serratissimi i controlli e i sistemi di sicurezza messi in atto.

Sicurezza

Per l'occasione l’arena sarà 'idealmente' divisa in tre aree per controllare afflusso e deflusso degli spettatori, con agenti di Polizia e uomini di Sicurezza che fanno riferimento alle società sportive.

Per gestire le tifoserie sono state disposte aree ristoro e parcheggi separati.

Dislocazione e parcheggi

Le tifoserie saranno disposte all’interno della struttura per settori:

I tifosi della Fortitudo saranno nel settore “ Stage Est ” con entrata ed uscita esclusivamente da viale della Fiera 20. I tifosi della Fortitudo che giungeranno presso il PalaFiera con mezzi propri dovranno parcheggiare nell'area di sosta di viale della Fiera, 14 di fronte alla sede Rai.

saranno nel settore “ ” con entrata ed uscita esclusivamente da viale della Fiera 20. I tifosi della Fortitudo che giungeranno presso il PalaFiera con mezzi propri dovranno nell'area di sosta di viale della Fiera, 14 di fronte alla sede Rai. Per i tifosi della Virtus rimangono invece valide le disposizioni per gli altri incontri già disputati al PalaFiera: i possessori di abbonamento e/o biglietto potranno parcheggiare all’interno del parcheggio Multipiano Michelino, situato in via Ondina Valla, mentre il parcheggio destinato alla tifoseria organizzata Virtus è situato all’entrata di Piazza della Costituzione.

L’ingresso riservato alla Curva Calori è situato infatti presso piazza della Costituzione, mentre quello per Parterre, Tribuna, Distinti, Stage, Nannetti è situato presso l’ingresso Nord principale.

