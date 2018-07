Distributori di carburante 'bianchi', quando il pieno è low cost: dove a Bologna

Fare rifornimento di carburante in una stazione 'bianca', ovvero senza Logo, costa meno. Anche se il risparmio non è corposo -si parla al massimo di circa dieci centesimi in meno al litro- comunque può giovare nel lungo periodo alle proprie tasche. Qui di seguito dodici distributori di carburante low cost, a Bologna città e nei dintorni.

Bertelli Carburanti (ex Ies) - Via del Lavoro 21/d

Sprint Gas Carburanti srl - Via Battindarno 360

Ego - Via Francesco Zanardi 90

Ego - via Emilia Levante 194

Ego Casalecchio - Via Bazzanese 21/d

Bc energia - Borgo Panigale - Via Emilio Lepido 35/37

Beyfin Bologna - Via Persicetana Vecchia 25

Energia srl Via Enrico Mattei 9

Rel Bologna - Viale Sergio Cavina 9

Rel Castenaso - Via Villanova 4/U

Gino Natali - Castenaso - Via Frullo 40

Cba - Granarolo - Via Matteotti 38