Come chiedere il cambio di residenza a Bologna

Spostarsi in una nuova casa per lavoro o esigenze personali comporta anche il trasferimento della residenza, o se si preferisce solo del domicilio. Ma come cambiare residenza a Bologna? Ecco come...

Cambiare residenza a Bologna

Sul sito del Comune di Bologna ci sono tutti i dettagli, e si precisa che i cittadini che intendono denunciare il trasferimento della residenza nel Comune di Bologna, o quelli già residenti a Bologna che hanno trasferito la residenza in altra abitazione nel territorio comunale, devono presentare la dichiarazione di residenza entro 20 giorni dalla data del trasferimento.

Requisiti:

avere la dimora abituale a Bologna

avere la titolarità a risiedere nell'abitazione indicata, infatti chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge.

solo per i cittadini dell'Unione Europea: essere lavoratore oppure avere la disponibilità di risorse economiche sufficienti a non diventare un onere per lo Stato italiano e un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi

Chi può fare la dichiarazione:

La dichiarazione può essere presentata da uno qualsiasi dei componenti la famiglia purché maggiorenne, con l’apposito modulo di dichiarazione di residenza a cui occorre allegare le copie non autenticate di un documento di identità di ogni firmatario. La dichiarazione di residenza per coloro che entrano in una convivenza (collegio, convitto, caserma, ecc.), è di competenza del capo-convivenza e non del diretto interessato.

Come presentare la dichiarazione di residenza:

Tramite email all’indirizzo Urp di quartiere presso il quale si intende richiedere la residenza:

In considerazione dell’emergenza Corona Virus non è opportuna la presenza fisica agli sportelli degli urp sopra indicati, salvo assoluta necessità.



Tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, fax, o email ai rispettivi uffici:

Cambi di indirizzo all’interno del Comune di Bologna:

Comune di Bologna – Ufficio Variazioni Anagrafiche

Piazza Maggiore 6

Fax: 051 70 95 205

email: ufficiovariazionianagrafiche@Comune.Bologna.it

Cambi di residenza con provenienza da altro Comune o dall’estero:

Comune di Bologna – Ufficio Anagrafe – Atti Migratori

Piazza Maggiore 6

Fax: 051 21 94 340

email: ufficioattimigratori@Comune.Bologna.it

Documentazione necessaria

Cittadini italiani residenti in Italia o provenienti da uno Stato UE (Unione Europea):

documento di riconoscimento valido di tutti i componenti maggiorenni della famiglia; codice fiscale di tutti i componenti della famiglia

Cittadini italiani provenienti da uno Stato non UE:

passaporto di tutti i componenti della famiglia; codice fiscale di tutti i componenti della famiglia

Cittadini provenienti da uno Stato UE:

documento di riconoscimento valido di tutti i componenti della famiglia; codice fiscale di tutti i componenti della famiglia; documentazione prevista dall’allegato B della circolare del ministero dell' Interno n.9 del 27/4/2012; per approfondire i dettagli: documentazione da presentare

Cittadini provenienti da uno Stato non UE:

se in prima iscrizione anagrafica: passaporto di tutti i componenti della famiglia se già iscritto in anagrafe: documento di riconoscimento valido di tutti i componenti maggiorenni della famiglia codice fiscale di tutti i componenti della famiglia documentazione prevista dall’allegato A della circolare del ministero dell' Interno n.9 del 27/4/2012

Tempi di rilascio

La nuova residenza parte dal giorno in cui è stata presentata la domanda. Nei 2 giorni lavorativi successivi alla presentazione della dichiarazione di residenza a Bologna, il Comune effettua la registrazione con conseguente iscrizione anagrafica all’indirizzo dichiarato.

Nei successivi 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata dal cittadino, il Comune effettua gli accertamenti sulla sussistenza dei requisiti. In mancanza dei requisiti il Comune provvede all’annullamento della registrazione anagrafica, con conseguente perdita degli eventuali benefici ottenuti a seguito della dichiarazione.

Per maggiori informazioni: clicca qui