Certificato di morte: tutte le informazioni utili dal Comune di Bologna

Il certificato di morte ha validità illimitata e serve a dimostrare l'avvenuto decesso, il luogo e la data di morte. Può essere rilasciato se l'atto di morte è registrato presso il Comune di Bologna e cioè:

se la morte è avvenuta a Bologna;

se la morte è avvenuta altrove, ma trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di Bologna (l'atto viene trascritto, di norma, se al momento della morte, il deceduto aveva la residenza a Bologna)

Come specificato sul sito del Comune di Bologna, dove sono reperibili tutte le informazioni, è vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti:

ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall’interessato; ad acquisire d’ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si sottolinea che queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

Modalità di richiesta

Il certificato può essere richiesto presso l'URP di Palazzo d'Accursio o un qualsiasi URP di quartiere, inviando all'Ufficio Anagrafe Corrispondenza, via posta o fax, il modulo di domanda con allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente, oppure attraverso il servizio Certificati on line.

Il certificato può essere richiesto da chiunque, purchè in possesso dei requisiti indicati.

Se il cittadino riscontra errori nei propri dati anagrafici o di stato civile, dovrà segnalarlo recandosi personalmente all'URP di Palazzo d'Accursio o agli URP di Quartiere.

Requisiti

Conoscenza certa degli elementi per l'identificazione dell'intestatario: cognome, nome e data di nascita e/o morte.

Tempi di rilascio

consegna immediata se riferito a non residenti morti in Bologna dopo il gennaio 1988 o se riferito a residenti morti, sia a Bologna sia altrove, dopo il gennaio 1983;

consegna differita se riferito a date precedenti a quelle indicate.

Costo e modalità di pagamento

Il rilascio del certificato è esente da ogni spesa.

Dove rivolgersi

Copia integrale dell'atto di morte

La copia integrale dell'atto di morte è una fotocopia dell'atto di morte, a validità illimitata, contenente tutte le annotazioni riportate sul relativo registro di stato civile.

Può essere richiesta se l'atto di morte è registrato presso il Comune di Bologna e cioè:

se la morte è avvenuta a Bologna; se la morte è avvenuta altrove, ma trascritta nei Registri di Stato Civile del Comune di Bologna (di norma, l'atto viene trascritto se al momento della morte il deceduto aveva la residenza a Bologna).

Modalità di richiesta

La copia integrale può essere richiesta presso l'URP di Palazzo d'Accursio o un qualsiasi URP di quartiere, oppure inviando all'Ufficio Anagrafe Corrispondenza, via posta o fax, il modulo di domanda con allegata fotocopia del documento d'identità del richiedente.

Se il cittadino riscontra errori nei propri dati anagrafici o di stato civile, dovrà segnalarlo recandosi personalmente all'URP di Palazzo d'Accursio o agli URP di quartiere.

Requisiti per la richiesta

E' necessario presentarsi con un documento di identità valido e compilare l'apposito modulo, sul quale vanno indicati:

gli elementi per l'individuazione dell'atto: cognome, e nome dell'intestatario, data di nascita e di morte

motivazione della richiesta

Requisiti per il ritiro

E' necessario presentarsi con un documento di identità valido.

Se il ritiro viene effettuato da persona diversa dal richiedente, occorre presentare apposita delega con allegata la fotocopia di un documento di identità personale del delegante.

Tempi di rilascio

Consegna differita (di norma 6/8 giorni).

Costo e modalità di pagamento

Il rilascio della copia integrale dell'atto di morte è esente da ogni spesa.