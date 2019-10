Bilancio partecipativo: come presentare progetti di riqualificazione

Parte domani, 15 ottobre, la fase pubblica del Bilancio partecipativo 2019 che torna per la sua terza edizione, con un raddoppio delle risorse, per un totale di 2 milioni di euro, circa 300mila a quartiere, e tempi più brevi di realizzazione per i progetti di associazioni e cittadini.

I progetti

Come riportato sul sito del Comune di Bologna, Per l’edizione 2019, le cittadine e i cittadini potranno presentare progetti di riqualificazione in sei zone specifiche dei quartieri, per immobili, giardini e parchi pubblici, su opere pubbliche, attrezzature e arredi, per un massimo di 150.000 euro. Le zone individuate sono:

via Ferrarese, Caserme Rosse, Dozza, Mulino del Gomito, Savena abbandonato al quartiere Navile;

Battindarno, Villaggio della Barca, Canale del Reno al quartiere Borgo Panigale-Reno;

Mengoli, Scandellara, via Larga al quartiere San Donato-San Vitale;

Fossolo, Due Madonne al quartiere Savena;

Marconi (Marconi 1 e Marconi 2) al quartiere Porto-Saragozza;

Paderno (Zona colli, Parco Cavaioni) al quartiere Santo Stefano

Inoltre si potranno presentare idee e proposte di progetti per i quartieri su sport, cultura, ambiente, economia, sociale. I tre ambiti più votati saranno finanziati con 75.000, 55.000 e 28.000 euro.

Le proposte possono essere presentate online dal 15 ottobre al 15 novembre, compilando un modulo sul sito partecipa.comune.bologna.it, oppure partecipando agli incontri pubblici in programma in tutti i quartieri.

Le assemblee pubbliche

Sono sei le assemblee pubbliche aperte a tutti in cui sarà possibile presentare e discutere i progetti:

Navile: martedì 15 ottobre ore 18, Centro sociale Katia Bertasi, via Fioravanti 22

Borgo Panigale-Reno: giovedì 17 ottobre ore 20.30, Parrocchia di Sant'Andrea Apostolo, piazza Giovanni XXIII, 1

San Donato-San Vitale: martedì 22 ottobre ore 18, Centro sociale Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50

Savena: giovedì 24 ottobre ore 18, Sede del Quartiere, Sala polivalente R. Martelli, via Faenza

Porto-Saragozza: martedì 29 ottobre ore 18, Scuola IC 17 Gandino Guidi, via Graziano 8

Santo Stefano: martedì 5 novembre ore 18, Sede del Quartiere, Sala Biagi, via Santo Stefano 119

Per consentire la partecipazione di tutti, durante l'assemblea sarà disponibile uno spazio animato e gratuito per bimbi a partire dai 3 anni. Lo spazio, nato da un'idea di MammaBo e Dadamà, sarà gestito dalle mamme dell'Associazione Dadamà e Associazione Leila. Per ragioni organizzative, è necessario iscriversi compilando il modulo online.

Al termine della fase di discussione delle proposte, quelle realizzabili saranno oggetto di successivi incontri di co-progettazione fra i cittadini proponenti e i tecnici del Comune. La fase di voto è prevista a marzo 2020.

Per maggiori informazioni

partecipa.comune.bologna.it

immaginazionecivica@fondazioneinnovazioneurbana.it