Bologna in rosa: 5 esperienze che le donne dovrebbero fare

Una guida "in rosa" per fare da bussola alle ragazze. Certo le donne possono fare di tutto, ma ci sono dei luoghi e delle esperienze che pensiamo possano essere davvero gradite alle quote rosa. Le abbiamo messe insieme per proporre un itinerario, una giornata sotto le Due Torri fatta di buon gusto, cultura e divertimento.

1. VISITARE LA BIBLIOTECA DELLE DONNE: LA PIU' IMPORTANTE IN ITALIA

La Biblioteca Italiana delle Donne nasce alla fine degli anni Settanta come parte del Centro di Documentazione, Ricerca e Iniziativa delle Donne, grazie a un progetto elaborato dall'Associazione Orlando. Un'associazione di donne attive nella ricerca e nella politica, che vollero fondare una istituzione autonoma per promuovere la cultura della differenza di genere e la presenza pubblica femminile... E' oggi in Italia la più importante biblioteca specializzata in cultura femminile, studi di genere e femminismo. Si trova nell'ex Convento di Santa Cristina, in via del Piombo

2. LADIES NIGHT: CIBO, GIOCHI E TROPICAL COCKTAILS

Una "Ladies Night" ogni mercoledì nel bellissimo Nu Luonge Bar di via de'Musei dalle 20:00 alle 2:00. Il locale si tinge di rosa offrendo la cena a tutte le donne che arrivano durante la serata. Buon cibo, giochi, un'ottima selezione musicale e i nostri tropical cocktails. Spesso queste serate sono arricchite da ospiti speciali alla consolle.

