Aggiustare la bicicletta a 'basso costo': 3 luoghi amati dagli studenti

Siete amanti delle due ruote e non sapete mai dove aggiustare una gomma? In città sono tantissime le attività pronte alla riparazione, ma alcune sono a basso 'costo'. Vediamo insieme quelle più amate soprattutto dagli studenti bolognesi...

Camere d'aria

E' un laboratorio in zona Massarenti, dove non si pagano le operazioni di riparazione ma si possono utilizzare gli attrezzi e i pezzi di ricambio per ripristinare le biciclette fuori uso.

Via delle Ruote 16/B

Orari: Martedì e Giovedì, dalle 18:00 alle 22:00

Demetra social Bike

In questo negozio si può fare riparare una bici o comprarne una nuova, favorendo l'inserimento lavorativo di persone in condizioni di disagio.

Via Capo di Lucca 37

martedì 09:30–13, 15–19:30

mercoledì 09:30–13, 15–19:30

giovedì 09:30–13, 15–19:30

venerdì 09:30–19:30

sabato 09:30–19:30



Dynamo - Velostazione di Bologna

Uno spazio polivalente, che funziona anche da parcheggio custodito, in via Indipendenza 71/Z, 40121

Orari : Lun – Ven 09 -13 e 15 -19

Autoriparazione: Pomeriggi e weekend