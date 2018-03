I 5 posti dove festeggiare St Patrick's Day a Bologna

Il giorno di San Patrizio, Saint Patrick's Day (più confidenzialmente chiamato "Paddy's Day") si festeggia ogni 17 marzo (fra l'altro quest'anno cade di sabato), soprattutto in Irlanda, visto che questo santo ne è il patrono. L'associazione con la birra viene da sè, ed ecco che da anni anche in Italia gli Irish Pub ma non solo organizzano party e serate dominate dal colore verde e dal trifoglio.

Dove trscorrere questa festa che arriva da lontano? Ecco le location bolognesi:

1. ESTRAGON: IRLANDA IN FESTA

Da 12 anni a questa parte l'Estragon e il Parco Nord si tingono di verde per fare festa in onore di San Patrizio ed è una manifestazione a ingresso gratuito. Anche quest'anno sono quattro le giornate di "Irlanda in Festa": un programma musicale, artistico e culinario che crescerà in una esplosione di colori e musica fino alla domenica. Si alterneranno sul palco i migliori gruppi di musica folk irlandesi, ma anche italiani, francesi, gallesi, tedeschi, cechi, inglesi. Come al solito, non mancherà la buona cucina irlandese con il Ristorante Connemara! Confermata anche quest'anno l’area esterna di street food dove assaporare piatti da diverse nazioni! E' previsto l'ingresso a pagamento solo per i concerti dei Modena City Ramblers e dei Calexico all'interno dell'Estragon.

2. CELTIC DRUID PUB

Lo storico Irish Pub di via Caduti di Cefalonia è la 'succursale' bolognese più Irlandese che c'è. Ogni anno si comincia alle 18 del 17 marzo e si va avanti tutta la sera, fra concertini a tema, gadget della Guiness e tanto divertimento. E solo nel giorno di San Patrizio...strane magie: la birra può persino diventare verde!

VIA CADUTI DI CEFALONIA, 5

3. THE CLURICAUNE IRISH PUB

Un grande classico: tutti almeno una volta ci sono andati. E' il pub di via Zamboni nel cuore della zona universitaria. E se l'happy hour è un must tutti i giorni, la sera di San Patrizio è ancora più bello (e affollato!). Anche qui per l'occasione vengono organizzati eventi di contorno.

VIA ZAMBONI, 18

4. MADIGAN'S IRISH PUB

Il Madigan' Irish Pub è un grande classico: è in centro, in via Lame. Anche questo è un posto ideale vista la sua "nazionalità" per trascorrere la serata di Saint Patrick's. La formula giusta? Una pinta di birra e un crostino!

VIA DELLE LAME, 108

5. THE IRISH TIMES PUB

The Irish Times Pub è il primo pub Irlandese aperto a Bologna, inaugurato nel 1993. Caratteristico e unico nel suo genere, rispecchia il vero pub Irlandese, regalando ai suoi clienti un piccolo angolo di Irlanda nel centro di Bologna, che, per la sua ubicazione geografica è meta di numerosi stranieri provenienti da ogni parte del mondo. Non solo birra irlandese: anche whisky.

VIA PARADISO, 1D

Gallery