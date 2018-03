Cocktails: i 5 posti dove bere drink fatti ad arte

Voglia di bere un cocktail nuovo o semplicemente provare versioni diverse dello stesso drink? A Bologna è possibile in diversi posti (ma questi sono solo alcuni!) e i bartender non vedono l'ora di agitare gli shaker per nuove sfide.

Ecco i 5 posti dove bere ottimi cocktails:

1. "Bizarre"

"Bizarre" è un particolarissimo cocktail bar della zona Mercato delle Erbe: per entrare si suona un campanello e una volta dentro si scopre un'atmosfera curata ed elegante, con soli 12 posti a sedere, numero che rende il locale particolarmente intimo. Questo posto si propone come punto d’incontro tra l’arte del Bartending e la tradizione dell’aperitivo italiano ed è il posto giusto per fare esperienze di gusto inedite, lasciandosi guidare dai ragazzi del bar.

Via Belvedere 4/a

2. L'Ora d'Aria

L'Ora d'Aria, è un locale informale e dallo stile retrò dove si possono gustare cocktails curati in ogni aspetto: dagli ingredienti base all'estetica. Consigliatissimi i drink a base di gin, che non manca mai e, soprattutto, ne si trovano tantissimi, anche per i degustatori più difficili.

Via Gian Battista Morgagni, 9a​

3. Very Nice

Very nice é un cocktail bar accogliente ed elegante, che nasce dalla voglia e la passione di un giovane ragazzo che dopo essere stato per qualche anno in giro per il mondo ha deciso di portare le sue esperienze a casa nel cuore di Bologna. Un concept che sconvolgerà gli standard sulle bevute alcoliche. Il menu conta 13 cocktail artigianali e biologici che si rinnovano ogni cambio di stagione.

Via Collegio di Spagna 7B

4. Nu Lounge

La location è da urlo, la galleria di via de'Musei è infatti uno del luoghi più belli e suggestivi della città. Poi c'è la qualità di quello che si beve: un'offerta di cocktail di alta qualità, capace di conquistare il Campionato del Mondo di Cocktail nel 2011 in Nuova Zelanda. L'interno del bar è caratterizzato da lavagne con i suggerimenti per la scelta dei drink. Dietro al bancone una bottigliera con una scelta dei migliori distillati, liquori e bitters, e una collezione di pregiati zuccheri di canna, provenienti dalle isole Sud Americane, aromatizzati al momento.

Via Dè Musei 6

5. Casa Minghetti

Casa Minghetti è una piccola porticina che affaccia su Piazza Minghetti, insieme a una distesa di sedie e tavolini con vista su una delle piazze più belle di Bologna: dietro questa porta un locale dalle mille sorprese, cocktails compresi. Dall'aperitivo al dopocena (con possibilità di farlo qui!) una lunga serie di opzioni da sorseggiare con stile.

Piazza Minghetti 1/A

