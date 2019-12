Tortellini: laboratori e pastifici di pasta fresca a Bologna

Bologna è la città del tortellino e della pasta fresca: un piatto tipico, che le sfogline preparano ancora rigorosamente a mano.Lo spessore della sfoglia, quantità e qualità del ripieno, dimensione, speziatura, salatura, sono fondamentali. Sotto le Due Torri sono tantissime le attività che propongono tortellini e pasta all'uovo, ma scopriamo insieme i posti più amati dai bolognesi...

Boutique del Tortellino

In via Libia 50/2 lo staff di questo minuscolo laboratorio in Cirenaica è sempre a lavoro per offrire non solo tortellini, ma anche cannelloni solo su ordinazione, e tagliatelle.

La Pasta fresca di Gianpaolo

In Via Murri 22/B c'è un forno-pastificio che propone ravioli, gnocchi, tagliatelle, lasagne, e ovviamente tortellini.

Bolognina Pasta Fresca

In via di Vincenzo 33 c'è un pastificio artigianale che dal 1957 serve il quartiere popolare per antonomasia. Oltre ai prodotti finiti, il negozio offre anche sfoglie grezze da lavorare a proprio piacimento.

Laboratorio Buon Gusto

In via Milazzo 18 si trova un piccolo laboratorio ben fornito e comodo per chi viene dai viali di circonvallazione. I prezzi sono buoni, e c'è la possibilità di acquisto anche online.

Piron Al Furnèr

In via Nosadella 7 c'è un piccolo grazioso forno dove la sfoglia non è troppo spessa, il ripieno molto corposo. Confezioni semplicissime ma per i bolognesi il gusto non si discute.

Pasta Fresca Nonna Cesira

In via Saragozza 83 c'è pastificio artigianale dalla lunga tradizione che oltre a tortellini e pasta fresca offre anche dolci prelibatezze.

Pasta fresca Naldi

In via del Pratello 69 c'è quella che viene considerata dai bolognesi una vera e propria istituzione. Le signore che gestiscono questo laboratorio di capolavori servono anche pranzi da asporto durante i feriali.

Le sfogline

In via belvedere 7/b le sfogline sono sempre a lavoro nel laboratorio per preparare tortellini saporiti, con una nota di parmigiano alla fine. L’ideale per acquistare pasta senza spingersi fino al quadrilatero.

Paolo atti e figli

In via Caprarie c'è un vero e proprio luogo-simbolo per la pasta all’uovo artigianale. L’estrema popolarità non ha intaccato la qualità del prodotto. Il loro tortellino è piccolo come da ricetta, ed è venduto in una caratteristica vaschetta, assolutamente non in plastica. Prezzo all’altezza del prodotto. Un must.

Simoni

In via pescherie vecchie c'è un luogo storico, che propone tortellini, pasta fresca e salumeria . Un luogo amato da bolognesi e turisti, dove il ripieno della pasta fresca è considerato ottimo anche dai palati più esigenti.

Bottega dei portici

In via Indipendenza 69 c'è il piccolo laboratorio del ben noto hotel del centro, la genitrice della ben visibile iper-bottega di Piazza Ravegnana. Nasce nel 2013, a lato del Ristorante I Portici dove pasta fresca, tortellini e possibilità di gustare le pietanze anche da asporto la fanno da padrone.