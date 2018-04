Addio al nubilato a Bologna: dove e come festeggiare

Gruppi di ragazze vestite di rosa, con magliette spiritose che spesso ritraggono la futura sposa accompagnata da frasi tipo "la festa è finita", "keep calm, mi sto sposando", "Last minute single", accessoriate con gadget che fanno chiaro riferimento al mondo maschile: come funziona un addio al nubilato? Come e quanto si impegnano le amiche per far divertire loro cara sposina?

Intanto è chiaramente tutto molto soggettivo e di solito è una sorpresa per la furura sposa, che resta all'oscuro di tutto fino all'ultimo momento: di solito si tende a ricalcare la personalità della sposina, forzando un po' la mano sulla voglia di divertimento che precede il grande passo. Ci sono ragazze che si limitano a un gineceo al centro benessere, ragazze che scelgono location esclusive riservate solo alle grandi occasioni, discoteche a frequentazione maschile, itinerari alcolici in centro città o addirittura sexy spogliarelli con tartarughe addominalli come portata principale.

Ecco cosa fare e dove andare a Bologna per un bell'addio al nubilato:

1. RELAX E BENESSERE: UNA GIORNATA NELLA SPA

La scelta relax, visto lo stress dei preparativi, è sempre molto gradita. A Bologna e dintorni i luoghi in cui beneficiare di terme e solarium sono diversi, a partire dal centro storico. Terme San Petronio - Antalgik (Via Irnerio, 12/A Tel. +39 051 246534); Terme Felsinee (Terme Felsinee, Via di Vagno, 7 Bologna Tel. +39 051 6198484); Terme San Luca - Pluricenter (Via Agucchi, 4/2 Tel. +39 051 382564); Hammam Bleu (Vicolo Barbazzi, 4 - Tel. +39 051580162); Microdent Wellness Division (Via Massarenti, 412/2G, Tel. +39 051 6232040); Villaggio della Salute Più (Via Sillaro, 27, 40050 Monterenzio BO)