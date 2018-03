Non solo cappuccino e croissant: le 5 migliori colazioni in città

Lasciare il letto, uscire dal tepore del piumone, iniziare una dura giornata di lavoro o studio si sa: è dura! Ma può esserlo molto meno se la carica energetica della colazione è gratificante e buona! E allora abbiamo fatto un giro all'ora della colazione per stilare una piccola lista (il breakfast di qualità a Bologna non manca!) dei luoghi per un inizio di giornata "top".

Ecco le 5 colazioni da non perdere:

1. Sartoria Gastronomica

Come nell’atelier di un vero sarto, Sartoria Gastronomica confeziona ogni giorno pietanze artigianali cucite "a misura" dei clienti, colazione compresa! Dal biscottino di pasta frolla semplice o con la colata di cioccolato al bombolone, per arrivare ai bignè e alle paste salate, sia semplici che farcite. Una colazione easy con vista su Piazza Aldrovandi. Probabilmente l'unico bar della città che per i più golosi riserva una chicca: i mashmallow colorati in un grande vasone!

Piazza Aldrovandi 21/b

2. Caffè Terzi

Le porte dello storico Caffè Terzi sono aperte dalle 8 alle 18 ed è notoriamente un punto di riferimento per gli amanti del caffè e non solo. Pane, burro e marmellata, biscottini secchi e farciti, una sala tranquilla e un'ottima selezione ti tè.

Via Oberdan, 10/D

3. Naama Caffè

Angolo di pace dal sapore d'oriente nel centro storico di Bologna. Ogni attimo di pausa viene trasformato in attimo di puro piacere per mente e cuore, un rifugio caldo e accogliente dove trascorrere un po' del proprio tempo libero, soprattutto a colazione! Un'esperienza nuova con variabili interessanti, fra cui il cappuccino declinato a diverse aromatizzazioni: pistacchio, caramello, zabaione e nocciola.

via Oberdan, 31/B