Feste di laurea: i luoghi più gettonati per fare baldoria

Quando la testa viene cinta di alloro, ecco che è il momento di festeggiare il traguardo con familiari e amici. Scherzi, goliardate, foto rielaborate e affisse per strada con l'obiettivo di mettere in imbarazzo il dottore, canzoncine buffe per prenderlo in giro. Ma soprattutto un bel festeggiamento senza pensieri in uno dei locali cittadini che si mettono a disposizione per i party e i rinfreschi di laurea.

Un brindisi pergamena alla mano o una festa più scalmanata la sera della Laurea?

Ecco i luoghi più gettonati per le feste di laurea:

1. Lab 16

Aperitivi e buffet a prova di laureato-affamato con amici al seguito: un locale proprio nel centro della zona universitaria con un'ampia area interna (due piani) e anche un grande dehors esterno. Il locale ha sale private con la possibilità di consolle per DJ.

Via Zamboni 16 D

2. Café de la Paix

Una festa di laurea al Café de la Paix: quattro sale a disposizione per accontentare tutti i festeggiati. Menù abbondanti e ricchi di prodotti biologici e a km 0.

Via Collegio di Spagna, 5 B

3. Colazione da Bianca

Rinfreschi di laurea un po' più pacati e contenuti rispetto alle feste serali, con pietanze (e soprattutto dolci!) di altissima qualità.

Via Santo Stefano, 1

4. Torrebo

Una location d'impatto fuori dal centro ma poco lontana dal centro. Perfetta per un'atmosfera luonge all'ora dell'aperitivo, ma anche per una cena e un post cena a base di buoni cocktails. Una festa di laurea chic.

Via Larga, 6

5. La Linea

Un locale storico praticamente in Piazza Maggiore con un 'piano di sopra' perfetto per festicciole e rinfreschi si laurea con vista su via Rizzoli e Piazza Re Enzo. Possibilità di organizzare banchetti di laurea in varie modalità.

Piazza Re Enzo 1/h

