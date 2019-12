Dove mangiare cinghiale a Bologna:4 imperdibili locali

Per gli amanti della carne quella di cinghiale è una leccornia alla quale è diffcile rinunciare. Tantissimi i piatti che la vedono protagonista, che arricchisce sia i primi che i secondi. In città e in provincia sono tantissime le trattorie e i ristoranti che propongono un menù con cinghiale...ecco una lista, non esaustiva, di alcuni locali a Bologna dove sedersi e gustare piatti con cinghiale...

Antica Trattoria Del Cacciatore

In via Caduti di Casteldebole 25 ad accogliere gli amanti del cinghiale o selvaggina in generale c'è l'Antica Trattoria del Cacciatore, che ospita da 2 secoli la tradizione in tavola e lo spirito autentico della convivialità: luogo di ristoro per eccellenza per i cacciatori con ampio salo,e veranda e giardino, dove piatti tipici la fanno da padrone.

Ristorante Posta

In via della Grada c'è il ristorante Posta, un luogo dove le pappardelle al cinghiale e la classica fiorentina la fanno da padrone, in un locale rustico-chic con travi di legno a vista e pavimento in cotto, che propone cucina tipica bolognese e toscana.

Trattoria da Amedeo

In via Andrea Costa la Trattoria da Amedeo propone numerose specialità del territorio, non solo di carne. Ottimi i primi, che spaziano dai come tortellini alle lasagne, dalle classiche tagliatelle al ragù a quelle con sugo di cinghiale.

Osteria incastrato

In via del Borgo di San Pietro c'è l'Osteria Incastrato, che propone cucina tipica abruzzese, dove tanti aprezzano le tagliatelle al ragù di cinghiale, accompagnate da un buon bicchiere di vino rosso.