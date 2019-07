Eclissi lunare: conto alla rovescia, dove ammirare la luna rossa

Tutti con il naso all'insù per la nuova parziale eclissi di luna, prevista per il 16 luglio 2019. Un fenomeno visibile dall’Australia, dall’Africa, dal Sud America, dalla maggior parte dell’Europa, in particolare anche dall'Italia, e dall’Asia. In serata il satellite entrerà parzialmente nel cono d’ombra della Terra, raggiungendo il picco massimo alle 23:30 e la luna si tingerà di rosso.

Ma dove andare a Bologna per vederla al meglio?

Ovviamente basta cercare un luogo poco luminoso, quindi un po' distante dalla città o immerso nel verde. I nostri consigli:

Parco Cavaioni: è uno dei parchi più estesi della collina bolognese. Comprende vaste zone a bosco, prati e coltivi e nel ‘700 era un grande podere agricolo e ancora oggi mantiene molte delle sue caratteristiche strutturali di paesaggio agrario

Villa Chighi: è un parco con una superficie di quasi 28 ettari e si estende sui primi rilievi collinari immediatamente fuori Porta San Mamolo, situato a ridosso dell'abitato urbano. Parte del parco è adibita a terreni agricoli e, recentemente, al pascolo

Lido di Casalecchio : fronte al Parco della Chiusa c'è il Lido di Casalecchio, raggiungibile dal centro della cittadina con una passeggiata ciclabile panoramica sulla Chiusa e sul fiume

Villa Spada : una diesta di verde che si estende per circa 6 ettari all’estremità della stretta dorsale tra il rio Meloncello e il Ravone, a ridosso della città dove ammirare non solo l'eclissi di luna, ma anche uno splendido panorama sulla città

Colle di Barbiano: si tratta di una vasta area panoramica vicinissima al centro di Bologna, vicino al bivio di San Vittore che conduce al Monte S.Vittore. Punto del Sentiero Cai 902.