Eclissi di Luna: i 6 posti da dove osservarla al meglio

L'Eclissi di Luna totale più lunga del secolo. Venerdì 27 luglio 2018 il cielo ci regalerà uno spettacolo da non perdere che durerà ben 103 minuti e ci mostrerà l'affascinante "Luna di sangue". Sono diversi gli eventi dedicati a questo avvenimento, gli appuntamenti per goderselo insieme, magari con una guida esperta che spieghi il fenomeno, che è possibile osservare a occhio nudo, senza bisogno di filtri protettivi (invece necessari per l'eclissi di luna).

In generale l'Eclissi di Luna è osservabile, come spiegano dall'INAF di Bologna "qualunque posto che non sia eccessivamente illuminato e che abbia visibile il Sud Sud Est".

Come spiegano gli esperti INAF Bologna: "L’eclissi totale del nostro satellite si verifica quando nella sequenza Sole, Terra e Luna si trovano perfettamente allineati, mentre la sua durata dipende dalla distanza reciproca Terra-Luna. Durante questa eclissi il nostro satellite si troverà in prossimità dell’apogeo, punto della propria orbita alla massima distanza dalla Terra, poco oltre 400mila chilometri. In questo tratto dell’orbita la Luna si muoverà più lentamente rispetto a quando si trova in altri punti della sua traiettoria, come ci insegna la II legge di Keplero, dilatando i tempi di passaggio nel cono d’ombra terrestre".

"Dall’Italia il fenomeno sarà visibile quasi nella sua interezza. La luna sorgerà infatti poco prima delle 21 ora locale, già in fase di penombra, mentre la fase di totalità si verificherà tra le 21:30 e le 23:13. Il culmine dell’evento è previsto alle 22:22. Il fenomeno celeste si concluderà con l’uscita del satellite dal cono di penombra terrestre all’1:28. A rendere ancor più suggestiva la serata del 27, sarà la presenza in cielo di ben 4 pianeti visibili a occhio nudo: Venere, Giove, Saturno e Marte. I primi tre saranno visibili sin dal crepuscolo, rispettivamente tra le stelle del Leone, della Bilancia e del Sagittario. Per Marte bisognerà invece attende le 21 per vederlo sorgere insieme alle stelle del Capricorno, poco al di sotto della Luna in eclisse.

Basta dunque una copertina e l'assenza di inquinamento luminoso per godersi lo spettacolo anche il luoghi naturali e tranquilli.

1. Parco Cavaioni/Freego

2. Villa Spada

3. Lido di Casalecchio di Reno

4. Parco Talon

5. Zona dei Calanchi di Paderno

6. Colle di Barbiano: posto in posizione panoramica ed appartata pur essendo vicinissima al centro di Bologna. Vicino al bivio di San Vittore che conduce al Monte S.Vittore. Punto del Sentiero Cai 902.

Gli osservatori planetari nel bolognese:

Osservatorio Planetario di San Giovanni in Persiceto



Radiotelescopi di Medicina



Osservatorio Astronomico Alfio Betti Imola



INAF Osservatorio Astronomico di Bologna

Ossrvatorio Astronomico di Loiano