Elezioni regionali Emilia Romagna: come funziona il 'voto accompagnato'

Il 26 gennaio 2020 in Emilia Romagna si vota per l'elezione del nuovo Presidente della Regione e per il rinnovo del consiglio. Per chi è ricoverato in ospedale saranno allestite apposite sezioni elettorali, ma gli elettori portatori di disabilità, fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, possono votare con l’assistenza di un accompagnatore.

Il voto accompagnato