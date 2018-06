Sciopero docenti ed esami Unibo, i consigli degli studenti per organizzarsi

Esami universitari a rischio? Niente paura. In vista dello sciopero docenti previsto per la sessione estiva il collettivo-sindacato studentesco Link ha messo in rete una lista provvisoria di professori i cui esami rischiano di saltare. Ci pensa la stessa Link a stemperare le apprensioni, in un post sui social, e fornisce alcuni consigli per modificare la propria agenda esami per tempo per evitare amare sorprese