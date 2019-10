Trekking con il treno e giri in graziella: 7 nuove escursioni a ottobre

Il freddo sta arrivando ma tra Bologna e provincia sono sempre tante le cose da fare. Tra feste delle castagne, pedalate e sentieri immersi nella natura, non si ferma il 'Trekking col treno', l'iniziativa promossa da Destinazione turistica Bologna metropolitana e Cai Bologna, che hanno pensato a sette nuove escursioni per ottobre.

Le escursioni

5 e 6 ottobre

La prima uscita è in programma per sabato con 'Ande' bän int al cane'l!', da Castel Maggiore a Bologna lungo il canale Navile, con sosta al ponte della Bionda. Si continua domenica con 'Cammini e pensieri di guerra e di pace', un percorso ad anello tra Vado e Monzuno.

12 e 13 ottobre

Sabato 12 ottobre si seguiranno le tracce di Zandar, l'ultimo brigante dell'Appennino, tra Montepastore e Pontecchio Marconi. I sapori autunnali sono i protagonisti nel trekking 'Castagne, il pane dei poveri' di domenica 13, un'escursione attorno a Castel del Rio che si concluderà con una sosta alla sagra del Marrone Igp locale.

19 e 20 ottobre

Sabato 19 si sale in sella alla Graziella e pedalata 'in costume' in una cicloescursione dedicata alla bicicletta che ha segnato un'epoca.

Domenica 20 si va poi alla scoperta degli 'Alberi monumentali di Monte San Pietro', tra campi e boschi che testimoniano l'azione dell'uomo sul territorio.

27 ottobre

Il mese si concluderà domenica 27 con una camminata tra 'Antiche civilta' e moderni sentieri', dagli scavi dell'antica citta' romana di Claterna ai calanchi del parco dell'Abbadessa.