Adozioni minori: dove rivolgersi a Bologna

Scegliere di adottare un bambino è una decisione molto importante. A Bologna i coniugi che desiderano diventare genitori adottivi si possono rivolgere al Centro per le Famiglie per le prime informazioni.

Il percorso adottivo è curato da operatori dell’equipe adozioni e prevede:

un primo colloquio informativo di orientamento

un corso formativo-informativo di gruppo

un’indagine psicosociale sulla coppia e la successiva stesura di una relazione da parte degli operatori

Al termine di questo iter, la coppia può presentare domanda di adozione al Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna.



Nel momento in cui l’adozione si realizza, l’equipe sostiene i neo genitori nel primo anno di inserimento del bambino nel nucleo familiare, vigila sul suo benessere e osserva l’evoluzione dei legami affettivi all’interno della nuova famiglia.

Presso il Centro per le Famiglie si realizzano anche progetti specifici di sostegno di gruppo alle famiglie adottive rivolti ai genitori e ai figli oltre il primo anno di adozione.



Per ogni informazione rivolgersi al Centro per le Famiglie Via de' Carracci 59, 40129 Bologna

Sportello Informafamiglie

Accesso telefonico: tel. 051/6201960

e-mail: centrofamiglie@aspbologna.it - informafamiglie@aspbologna.it

In tema di Diritto di famiglia, sulla pagina dedicata il Comune segnala segnaliamo lo Sportello informativo promosso dall'Ordine degli Avvocati, attivo il martedì e il mercoledì, dalle ore 10 alle 13

Nella sezione dedicata alle adozioni, il Comune invita a consultare l'opuscolo sul tema dell'adozione curato dalla Provincia di Bologna, il sito della Commissione adozioni internazionali, il sito dell'ANFAA associazione famiglie adottive affidatarie e il sito sociale emilia romagna

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Comune Bologna