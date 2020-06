Assegno familiare: tutti i requisiti per ottenerlo

Quando si parla di assegno per nucleo familiare si fa riferimento al contributo erogato dal Comune tramite Inps, a favore di tutti quei nuclei con almeno tre figli minorenni, e con l'ISEE che non supera determinati parametri



Requisiti per accedere al bando 2020

Per ottenere l'assegno del Comune, per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è necessario:

essere residenti nel Comune di Bologna

avere tre figli di età inferiore ai 18 anni residenti nel proprio nucleo anagrafico. Per figli si intendono quelli naturali, adottivi o in affido preadottivo

avere un valore ISEE del nucleo famigliare inferiore o pari a euro 8.788,99 . Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assegno al nucleo, il tetto di ISEE può essere anche di poco superiore per coloro che hanno beneficiato dello stesso contributo nei due anni solari precedenti, come previsto dal D.P.C.M. 159/2013. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l'Isee minorenni. L’Isee non dovrà essere allegata alla domanda, ma verrà verificata direttamente da Inps

. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'assegno al nucleo, il tetto di ISEE può essere anche di poco superiore per coloro che hanno beneficiato dello stesso contributo nei due anni solari precedenti, come previsto dal D.P.C.M. 159/2013. Fatte salve le eccezioni previste dalla legge, se i genitori del minore non sono coniugati tra loro e non sono conviventi è necessario presentare l'Isee minorenni. alla domanda, ma verrà verificata direttamente da Inps essere cittadino italiano o comunitario o appartenente a Paesi Terzi in qualità di cittadino: titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, familiare di cittadini italiani, dell’Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, rifugiato politico, i suoi familiari e superstiti, titolare della protezione sussidiaria, cittadino / lavoratore del Marocco, Tunisia, Algeria e Turchia, e i suoi familiari, titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro e i suoi familiari, ad eccezione delle categorie espressamente escluse dal D.lgs. 40/2014, che abbia soggiornato legalmente in almeno 2 stati membri, i suoi familiari e superstite, apolide, i suoi familiari e superstiti.

Se il permesso di soggiorno è scaduto, al momento della presentazione della domanda, è possibile richiedere l’assegno al nucleo allegando copia del permesso scaduto e ricevuta di rinnovo.

Ulteriori permessi per cui è possibile presentare domanda:

permesso umanitario : allegare al permesso copia del rigetto di richiesta di permesso per RIFUGIATI

permesso casi speciali: allegare al permesso copia del rigetto di richiesta di permesso per RIFUGIATI

permesso assistenza minori: allegare al permesso copia della SENTENZA DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI che permette al genitore di rimanere in Italia

Importo dell'assegno e modalità di pagamento

L'assegno al nucleo anno 2020, se spettante in misura intera, è pari a 1.886,82 euro.

Al momento della domanda è necessario indicare un codice IBAN di cui si è intestatario o co-intestatario. Il codice IBAN può essere riferito a un conto corrente bancario, postale, a una carta o a un libretto.



Variazioni relative alla residenza, al codice IBAN, al nucleo famigliare e permesso di soggiorno

Ogni comunicazione riguardante le variazioni di residenza, iban, nucleo familiare o permesso di soggiorno, dovranno essere comunicate all’indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it indicando nell'oggetto "assegno al nucleo familiare- codice fiscale del richiedente"

Come e quando presentare la domanda

E’ possibile presentare domanda di assegno al nucleo fino alle ore 23:59 del 31/01/2021.



Le domande dovranno essere presentate perentoriamente entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio (ad esempio: per ottenere gli assegni relativi all’anno in corso, il richiedente deve presentare la domanda entro il 31 gennaio dell’anno successivo).



La domanda va presentata esclusivamente online collegandosi al portale Rete Civica del Comune di Bologna, alla pagina: https://servizi.comune.bologna.it/bologna/AssegnoNucleoFamiliare3minori

L’accesso all'area riservata richiede il possesso di credenziali FedERa ad alta affidabilità o SPID. Per chi non ne fosse già in possesso, tutte le informazioni sulla registrazione FedERa o Spid sono disponibili sul sito del Comune di Bologna: https://servizi.comune.bologna.it/registrati



Per chi avesse necessità di assistenza per le credenziali SPID rilasciate da Lepida è necessario collegarsi al sito di Lepida



In fase di compilazione della domanda di contributo si ricorda di controllare bene i dati inseriti, in particolare l’indirizzo mail e il numero di cellulare, che verranno utilizzati per tutte le informazioni successive.

Supporto alla compilazione

A causa dell' “emergenza Covid” non sarà possibile dare appuntamenti presso il servizio Centro Famiglie. In caso di supporto alla compilazione della domanda online è possibile inviare una mail a partire dal 01 giugno 2020 al seguente indirizzo: assegni@aspbologna.it indicando il proprio COGNOME e NOME e numero di telefono; il servizio contatterà gli interessati e sarà data assistenza a distanza .



Documenti da allegare alla domanda

- Copia permesso di soggiorno valido o scaduto con ricevuta di rinnovo (solo per i cittadini stranieri)

- Documentazione inerente le ipotesi di esclusione di uno dei genitori in dichiarazione Isee (solo se è stato dichiarato che non sono presenti entrambi i genitori in ISEE)



Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fonte: Comune di Bologna