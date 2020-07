Come trovare una baby sitter a Bologna: il 'Progetto 'Tata'

Non tutti possono usufruire di un orario lavorativo che consenta l'accudimento dei figli oltre l'orario scolastico, e chi non ha i nonni deve per forza rivolgersi a una baby sitter. A Bologna sono tanti gli annunci che si trovano nel web, ma esistono anche varie agenzie che propongono figure professionali adeguate, così come il Progetto Tata del Comune , rivolto a bambini 0-3 anni.

Progetto Tata Bologna

Il progetto ha previsto la qualificazione di baby sitter come sostegno ai nuclei familiari con bambine e bambini da 3 mesi a 3 anni, attraverso percorsi formativi (con rilascio di attestato) organizzati direttamente dal Comune e dalle associazioni la Bottega di Esperì e Centro Italiano Femminile (CIF).



Scelta della baby sitter

Le baby sitter possono essere scelte da tre elenchi:

1. formate dal Comune di Bologna (per verificare la disponibilità delle tate accereditate scrivere a tatabologna@comune.bologna.it)

2. formate dall'Associazione Bottega di Esperì (via Andra Costa, 4/2 051 0216343)

3. formate dall'Associazione Centro Italiano Femminile (CIF - via Del Monte, 5 051-0566423)

Le due associazioni sono vincolate al protocollo d'intesa sottoscritto con il Comune di Bologna.

Assunzione della baby sitter

Le famiglie che intendono usufruire della prestazione lavorativa della baby-sitter per poche ore alla settimana (meno di 24) possono avvalersi del contratto di lavoro occasionale.

Le famiglie che intendono usufruire della prestazione lavorativa della baby-sitter per almeno 24 ore alla settimana e per almeno 3 mesi devono avvalersi del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico e possono quindi richiedere il contributo al Comune di Bologna se interessate.

Richiesta del contributo

Per verificare di essere in possesso dei requisiti richiesti si può consultare l'informativa allegata



Avvalersi di una baby-sitter formata nell'ambito del progetto Tata Bologna.

Assumere la baby-sitter per minimo 24 ore massimo 40 ore alla settimana e per almeno 3 mesi avvalendosi del contratto collettivo nazionale di lavoro domestico. Il costo della baby-sitter dipende dalla categoria ( A, B o C super) e dall'orario settimanale scelto e va contrattato direttamente con la baby-sitter medesima.

Presentare domanda di contributo al Comune, secondo le seguenti modalità:

1) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it

2) consegna diretta all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6, BolognaTorre C 6° piano / lunedì-venerdì ore 8.30-13.00. (Se la domanda viene presentata da un'altra persona occorre la delega firmata e il documento di identità del richiedente)

3) raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6

4) consegna tramite corriere all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6, Bologna

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, almeno un mese prima dell'attivazione del contratto di lavoro, corredata di tutti i documenti richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda le famiglie riceveranno risposta scritta (positiva o negativa in funzione dei requisiti e del budget a disposizione).



1) posta elettronica certificata all'indirizzo protocollogenerale@pec.comune.bologna.it 2) consegna diretta all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6, BolognaTorre C 6° piano / lunedì-venerdì ore 8.30-13.00. (Se la domanda viene presentata da un'altra persona occorre la delega firmata e il documento di identità del richiedente) 3) raccomandata A/R all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6 4) consegna tramite corriere all'Ufficio Protocollo di Piazza Liber Paradisus, 6, Bologna La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno, almeno un mese prima dell'attivazione del contratto di lavoro, corredata di tutti i documenti richiesti. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda le famiglie riceveranno risposta scritta (positiva o negativa in funzione dei requisiti e del budget a disposizione). L'importo del contributo è pari a euro 200 mensili; è previsto un ulteriore contributo di €100 mensili a bambino per ogni figlio oltre il primo (in età 3 mesi- 3 anni). Il contributo sarà erogato trimestralmente previa verifica del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali versati dalla famiglia all'INPS a favore della baby-sitter.



E' aperto il bando per le aspiranti baby sitter per il progetto Tata Bologna. Periodicamente le associazioni Cif e la Bottega di Esperì organizzano in collaborazione con il Comune corsi per baby sitter qualificate.

Informazioni e contatti

Per ricevere tutte le informazioni riguardo le possibilità per i bambini e ragazzi 0-18 anni è possibile iscriversi al servizio di newsletter che si attiva i primi giorni di tutti i mesi scolastici, oppure unirsi al canale Telegram @scuolabologna.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Mail: tatabologna@comune.bologna.it - tel. 0512196273 / tel. 0512196274