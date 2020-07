Corsi pre-parto: incontri gratuiti di preparazione alla nascita a Bologna

Quando si è in attesa di un bambino è importante seguire un corso pre-parto. L'educazione pre e perinatale infatti, ha lo scopo di stimolare e valorizzare, nelle donne e nelle coppie, la consapevolezza del proprio ruolo, delle proprie conoscenze e competenze.

Il Policlinico di Sant'Orsola organizza incontri gratuiti di preparazione alla nascita.

ATTENZIONE: EMERGENZA COVID - Per far fronte all’emergenza Covid ma allo stesso tempo non rinunciare a questo importante momento di interazione il Policlinico organizza gli incontri in piattaforma dedicati alle gestanti dalla 25^ settimana. Durante i corsi sarà possibile dunque mantenere l’interazione con le ostetriche a cui poter rivolgere tutte le domande per chiarire i propri dubbi. Dopo l’iscrizione le prime 60 donne riceveranno una mail contenete l'invito per partecipare all'evento che comprende quattro incontri video su piattaforma Microsoft Team. Le date saranno comunicate al primo incontro.

Coloro che non rientreranno nella selezione verranno inserite in altri gruppi per eventuali ripetizioni dell'evento.

Iscrizioni online per i corsi pre-parto: clicca qui

Incontri di accompagnamento alla nascita nei parti di prova: cesareo o naturale

Primo incontro (tra la 25 e la 29 settimana di gestazione):

14.30–15.00 Raccontiamoci.....

15.00-16,00 VBAC: parto spontaneo dopo pregresso taglio cesareo

Secondo incontro (tra la 33 e la 35 settimana di gestazione):

14,30-16,30 Il dolore e conduzione del travaglio di parto

Terzo incontro (tra la 37 e la 38 settimana di gestazione):

14,30-15,30 Parto e neonato - Esperienze delle donne dei corsi precedenti

Gli incontri si svolgono con una ostetrica e un medico in Aula Sfameni, Padiglione 4 Policlinico S.Orsola-Malpighi