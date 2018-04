Festa della Mamma: 5 cose da fare insieme

La Festa della Mamma è domenica 13 maggio. Una giornata speciale, un'occasione per trascorrere del tempo insieme e fare qualcosa che unisce e che diverte: vi diamo qualche idea su come trascorrere il giorno dedicato alle mamme e ai loro figli, grandi o piccoli che siano.

1. Alla scoperta del "pesce luna" e di tanti altri animali

La Collezione di Zoologia, per dimensioni ed entità dei reperti, è una delle più importanti in Italia. È costituita da materiali provenienti da raccolte del XIX-XX secolo, trofei di caccia prevalentemente africani e due grandi diorami di ambienti italiani: il Parco Nazionale d’Abruzzo e il Parco Nazionale del Gran Paradiso. La varietà delle specie animali stupirà ogni visitatore che potrà riconoscere esemplari tra i più rari e affascinanti.

Il museo di Zoologia è in Via Selmi, 3. Ingresso gratuito, domenica ore 10.00 - 18.00

2. Un pomeriggio a teatro: "Pinocchi sulla Strada"

Pinocchio è un multiforme pezzo di legno. È insieme burattino e ragazzo, oggetto e soggetto. Un corpo ingabbiato che si trasforma, cresce, matura. È fabbricato per obbedire ma anche inguaribilmente indisciplinato, plasmabile ma insofferente ad ogni vincolo. Curioso ed ingenuo, è costantemente sulla strada. Lo spettacolo è un gioco continuo, a tratti ironico, di entrata e uscita dalla storia di Collodi. Le avventure di Pinocchio e i racconti personali si mescolano, affermando e ribadendo il diritto di sbagliare. Arte e Salute Ragazzi è la compagnia teatrale nata dal corso di formazione sul Teatro Ragazzi condotto da La Baracca - Testoni Ragazzi e l’Associazione Arte e Salute ONLUS per persone che soffrono di disturbi psichiatrici. Durata 45’, spettacolo in scena al Teatro Testoni domenica 13 maggio alle ore 16.30.

