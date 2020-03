Coronavirus, solidarietà digitale: dove vedere film, serie e contenuti gratis

Stare a casa è l'imperativo del Governo per cercare di contrastare il dilagare del Coronavirus. Ma cosa fare ? Come trascorrere il tempo ? Nessun problema, c'è Solidarietà Digitale, l'iniziativa del Ministero per l'Innovazione, Tecnologica e la Digitalizzazione, con il supporto tecnico dell’Agenzia per l’Italia Digitale.

Imprese e associazioni hanno messo, e metteranno, a disposizione di tutti vari servizi gratuiti. Una piattaforma nata per far fronte alle esigenze dei primi residenti nelle zone rosse d'Italia: situazione che poi è stata estesa a tutta la Nazione.

I servizi

Imprese e associazioni aderenti hanno messo a disposizione servizi che hanno l'obiettivo di migliorare la vita quotidiana delle persone. I servizi permettono di lavorare da remoto, leggere gratuitamente un giornale o un libro, fare formazone grazie a piattaforme di e-learning e vedere film, serie e vari contenuti gratis

Film e contenuti gratis

Sul sito nientepopcorn.it sono riportate tutte le piattaforme legali e autorizzate che permettono di vedere film o serie gratis, ma l'elenco è in continuo aggiornamento perchè privati e imprese possono sempre aderire, compilando appositi modelli: